El reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de reclusos condenados a muerte, describió la ejecución de Reinaldo Dennes el 19 de noviembre en Texas como “la peor” que había presenciado, según declaró a USA Today.

Hood afirmó que Dennes “gritaba: ‘¡Mi pierna, mi pierna, mi pierna!'” y exclamó dos veces que “no funciona como debería”

La ejecución duró más de una hora y se retrasó porque el personal de la prisión no logró encontrar una vena adecuada en sus brazos, por lo que optó por insertarle vías intravenosas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello.

Durante los últimos minutos de su vida, atado a una camilla, Dennes gritó, se revolcó, se quejó de dolor en la pierna y comenzó a rezar, detalló el reverendo.

“Reinaldo Dennes fue torturado. Lo torturaron hasta morir”, denunció Hood durante una transmisión en vivo.

“Nunca se ve que pase tanto tiempo”

El reverendo también emitió un comunicado de prensa a través de su organización sin fines de lucro, el Proyecto de Intervención en Ejecuciones, que se opone a la pena capital, según The New York Times.

En él, relató que su mano descansaba sobre el hombro de Dennes mientras el reo gritaba de dolor. “Cada sacudida de ese cuerpo me recorrió el brazo”, dijo Hood. Añadió que había “presenciado 13 inyecciones letales” y que “se supone que un hombre debe perder el conocimiento rápidamente”.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) informó que Dennes fue atado a la camilla a las 18:00 hora local y que, tras no lograr canalizarle una vena en los brazos, el personal le insertó una vía en el cuello a las 18:20 y otra en el pie izquierdo a las 18:38, según recoge el diario The New York Times.

Una vez que los testigos entraron en la sala, “los fármacos letales empezaron a fluir a las 18:52”, y Dennes fue declarado muerto a las 19:08, de acuerdo con el comunicado de las autoridades compartido con el Times.

Según Hood, en una inyección letal “bien hecha” la persona pierde el conocimiento a los pocos segundos de que se le empiezan a administrar los fármacos.

“Aunque haya algún tipo de molestia o una mueca o algo así, nunca se ve que pase tanto tiempo, salvo que sea una ejecución fallida. O sea, que alguien pueda decir frases completas y todas esas cosas después de 30 segundos es una locura“, agregó.

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