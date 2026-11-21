Josh Hawley, senador por Missouri, reconoce estar analizando la posibilidad de contener por la candidatura presidencial republicana en 2028, pero advierte que su esposa intenta convencerlo de no apostar por ese reto.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC News, el abogado de Arkansas se refirió a la preocupación surgida en su interior después de la estrepitosa derrota que sufrió el Partido Republicano ante los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, donde cedió el control, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, quedando muy golpeado a poco menos de dos años de contender por la presidencia de la nación.

“Me alarmaron los resultados de las elecciones y me preocupa el rumbo que está tomando tanto mi partido como el país.

Tengo cuatro años para servir en el Senado y estoy tratando de reflexionar sobre mi situación actual y lo que tengo por delante, y sobre qué puedo hacer para ayudar al país a avanzar, pero mi esposa está tratando de disuadirme”, expuso con respecto a contender por la presidencia.

Desde 2019, Hawley fue elegido por primera vez al Senado y su trabajo realizado a lo largo de los años lo coloca como posible opción para tomarse en cuenta entre los aspirantes conservadores interesados en obtener la candidatura presidencial.

What we should be doing right now is suspending the federal gas tax, funding rural hospitals and banning Congress from trading stocks.



Let’s get it done pic.twitter.com/wGCEHphAvV — Josh Hawley (@HawleyMO) November 18, 2026

En contraparte, el hecho de ocasionalmente se oponga a algunos posicionamientos asumidos por la administración Trump podría colocarlo en una situación vulnerable al interior del Partido Republicano.

Sin embargo, es de los pocos conservados que parecen haber detectado cómo recuperar la confianza del electorado de manera rápida y sin tanta complejidad.

“Creo que la gente está diciendo: ‘Queremos que se centren en nosotros. Dejen de enfocarse en las empresas tecnológicas y los centros de datos. Dejen de centrarse en asuntos en el extranjero. Hagan algo para ayudarnos a nosotros y a nuestras familias. Y eso no es pedir demasiado’”, indicó.

Otro de los aspectos interesantes en Josh Hawley como hipotético aspirante a contener por la presidencia, es su disposición de trabajar de manera conjunta con los demócratas para eliminar impuestos a la atención médica, así como limitar el costo de los medicamentos recetados.

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