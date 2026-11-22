El presidente Donald Trump estará en el sur de California la primera semana de diciembre para pronunciar un discurso en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, que se localiza en Simi Valley, en el condado de Ventura.

De acuerdo con el programa del Foro Nacional de Defensa Reagan 2026, Trump será el orador principal en el evento de apertura, programado en el Pabellón Air Force One, de las 3:00 p.m. a las 4:30 p.m. del viernes 4 de diciembre de 2026.

El foro anual, que tiene una duración de dos días, reúne a políticos, expertos militares y líderes de la industria de defensa en la que se abordan temas sobre el futuro de la defensa nacional de Estados Unidos.

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“Nos sentimos honrados de anunciar que el presidente Donald J. Trump pronunciará un discurso de apertura en el Foro Nacional de Defensa Reagan 2026 el viernes 4 de diciembre en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan”, dijo en un comunicado la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan.

Anteriormente, Trump visitó la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan el 16 de septiembre de 2015 para un debate de precandidatos republicanos a la presidencia con el exgobernador de Florida, Jeb Bush; el neurocirujano Ben Carson y el senador estadounidense Ted Cruz.

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En sus redes sociales, la fundación publicó una fotografía del presidente Ronald Reagan saludando a Donald Trump durante una recepción en la Casa Blanca en 1987.

“Ahora, casi 40 años después, esperamos dar la bienvenida al presidente Trump a la Biblioteca Reagan“, expresó la fundación en su publicación.

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