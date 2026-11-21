Los periodistas que acompañaban a Donald Trump en el Air Force One se encontraron con una sorpresa antes de abandonar China. Funcionarios estadounidenses les pidieron entregar los teléfonos celulares que habían utilizado durante su estancia en el país, bajo el argumento de razones de seguridad.

El episodio ocurrió cuando el avión presidencial despegaba de Shenzhen, después de la reunión de Trump con el mandatario chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin, durante la cumbre de la APEC.

“Nuestros teléfonos están siendo retirados por ahora, por razones de seguridad”, informó el grupo de prensa que acompaña habitualmente al presidente.

Garrett Haake, corresponsal de NBC News en la Casa Blanca, calificó el procedimiento como algo muy inusual. Según reportó The Independent, inicialmente no se ofrecieron detalles sobre el motivo de la decisión.

El temor al espionaje detrás del operativo

La explicación llegó posteriormente. De acuerdo con información difundida por la corresponsal de CBS Jennifer Jacobs, los dispositivos que los periodistas habían utilizado en China fueron colocados en bolsas especiales conocidas como bolsas de Faraday, diseñadas para bloquear señales inalámbricas y reducir el riesgo de vigilancia o robo de información.

Los teléfonos fueron devueltos después del aterrizaje en Estados Unidos. Además, personal de la Casa Blanca entregó sus celulares desechables para que fueran destruidos o se borraran sus datos, según el reporte.

El propio Trump respondió a una pregunta del periodista Gabe Gutierrez, de NBC News, sobre el procedimiento.

“Queríamos ser cuidadosos y no queríamos que la gente tuviera teléfonos cuando no debía tenerlos”, dijo el mandatario, sin ofrecer mayores detalles.

La relación de Trump con la prensa

La medida también reavivó las preocupaciones sobre las condiciones en que trabajan los periodistas que cubren al presidente.

En los últimos meses, la administración Trump ha protagonizado enfrentamientos con medios como CNN, MS NOW y Politico por sus restricciones de acceso a actividades oficiales.

Estas disputas incluso derivaron en acciones legales que cuestionan los límites impuestos a la cobertura periodística y el respeto a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

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