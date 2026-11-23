La falta de acceso a ingredientes naturales, el deseo de representar sus raíces y el sueño de honrar su crianza llevaron a estas dos hermanas guatemaltecas a abrir la barra de jugos y café más reciente en el sur de Los Ángeles.

Para Stephanie Hernández y su hermana Ale, dueñas de CHUCHO, abrir su barra de jugos y café guatemalteco en Crenshaw Boulevard ha sido un sueño que tardó 10 años en hacerse realidad.

De acuerdo con las hermanas, ellas crecieron en Guatemala, en la Zona 5, donde cada día estaban rodeadas por mercados en los que los jugos naturales y coloridos estaban presentes en cada rincón. Era rutina para ellas acompañar a su abuela al mercado en donde sin faltar conseguían su rico vaso de jugo de verduras y frutas.

“Nos encantaban tanto que de niña, según yo, hasta me puse a vender jugos de naranja a nuestros vecinos porque me fascinaba”, cuenta Hernández.

Al mudarse a los Estados Unidos de pequeñas, ambas dijieron que anhelaban su país, ese ambiente, la comunidad y el acceso a bebidas saludables, que no eran tan fáciles de encontrar en el sur de Los Ángeles. También se enfrentaron a la dificultad de ocultar su origen guatemalteco.

Ambas son guatemaltecas por parte de su madre y colombianas por parte de su padre. Comentaron que el temor a que las trataran de forma distinta hizo que ocultaran una parte de sí mismas que amaban.

“Lamentablemente, cuando venimos a este país, ser guatemalteca como que no era nada; la gente, cuando decíamos que éramos de Guatemala, como que decía: ‘oh’, no les importaba”, dice Hernández. “ Antes era un miedo decirlo por las caras que la gente nos ponía, pero ahora este espacio es literalmente nuestra forma de gritar, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que somos orgullosas de ser guatemaltecas y de nuestras raíces y principios humildes”.

La palabra Chucho en Guatemala se utiliza cuando alguien habla sobre un perro. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Al crecer y ya yendo al colegio, Hernández dice que describió los “Juice Bars” en Los Ángeles y que le sorprendió lo diferentes que se veían en comparación con los de Guatemala. Pero, siendo lo más cercano a lo que recordaba, ella y su hermana decidieron trabajar en las jugerías que descubrieron en SIlver Lake.

“Pero a lo largo de eso, nos dimos cuenta de que estos espacios que sí vendían jugos estaban ubicados lejos del sur de Los Ángeles”, comenta Hernández. “Creo que la frustración de no tener algo aquí, donde vivimos, fue lo que nos impulsó a dar este paso, porque siempre fue la pregunta del ‘¿por qué no?’”. ¿Por qué no nosotros?”

Ahí fue cuando la idea de CHUCO empezó a tomar forma.

Stephanie y su hermana preparan un pedido de café y jugos un sábado para la mañana. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

El sábado, mientras se tomaban un descanso entre las olas de clientes que llegaban, Hernández comentó que no pudieron encontrar un lugar más perfecto que este.

“La dueña del local que nos renta nos recibió con los brazos abiertos; la primera vez que entramos le dije la idea y dijo: ‘Perfecto, es lo que necesitamos aquí’”, dijo Ale hablando de la necesidad de lugares como su negocio. “La familia es dueña de este lugar desde los 50, así que todos aquí los conocen y ellos mismos nos refirieron a personas para que nos ayudaran a arreglar el lugar”.

Y la comunidad pensó lo mismo; Ale cuenta que una muchacha que trabaja para una barbería en la misma calle se alegró al saber que ya no iba a tener que manejar 20 minutos para conseguirle a los muchachos sus jugos de betabel y verduras.

“Nos dijo que los barberos con quienes trabaja tienen problemas del corazón y otras enfermedades, y que normalmente va a un lugar mexicano que encontró, pero tiene que manejar un poco lejos para conseguirlos”, comentó Hernández. “Y se emocionó al saber que ahora está a su alcance y puede caminar a comprarlos”.

Después de conseguir el local, vino el nombre; ambas dijieron que no querían simplemente llamarse una juguería, sino que el nombre representara algo cercano a ellas y a sus raíces en Guatemala. Un día, en lo que pensaban, Hernández volvió a su hermana y le dijo: “¿Y se le llama CHUCHO?”, un nombre que se usa en Guatemala para referirse a los perros.

Ambas recuerdan su infancia rodeadas por perros; Ale comentó que en una ocasión llegaron a tener 20 perros en Guatemala gracias a su padre.

“Crecimos con un papá muy amoroso con los perros; entonces, al ver cuánto amor tenía por los animales, queríamos honrarlo a él y el amor que nos enseñó a tener por los perros, pero también por nuestro perro de servicio, Bons”, dice Hernández sobre una labradora negra que tenía la familia y que falleció mientras arreglaban el local.

“Esa perrita era básicamente nuestra vida”, agregó Ale, con lágrimas en los ojos. Tanto su perrita como su padre han fallecido.

Stephanie prepara un jugo verde. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

De hecho, al llegar al local puedes observar, a un lado de la entrada, lo que llamaron “Bons Corner”, “La esquina de Bons”, en honor a su perrita. Y para honrar el amor que su padre les tenía a los perros y que inculcó en ellas, tienen agua y galletas para cualquier perrito que se les cruce por su local. Ambas también patrocinan a perros en Guatemala cuando pueden.

En sus paredes el orgullo guatemalteco se puede observar en los cuadros que cuelgan. Uno reúne todos los idiomas y comunidades de Guatemala, y otro cuadro honra la vida de las 41 adolescentes que murieron en un incendio en un albergue para menores. Otro cuenta, a través de una fotografía, la historia del plátano en Guatemala, profundamente marcada por el abuso laboral, el control monopólico y la intervención política extranjera.

Cada rincón de su local cuenta alguna historia de Guatemala, hasta sus jugos y cafés son inspirados por su cultura.

“Los endulzantes son hechos en casa y están inspirados en ingredientes de Guatemala, como el cardamomo, la canela ajonjoli; hicimos también una bebida con banana y una horchata guatemalteca que usamos para nuestros cafés”, explicó Ale. “También nuestra idea era incluir otros sabores y construir un menú para cada persona, porque aquí cerca vive mucha comunidad caribeña, so hicimos un smoothie con piña y mango, hicimos otro de strawberry cheesecake para los que les encanta lo dulce, pero son jugos hechos con ingredientes saludables”.

Un cuadro en la pared muestra todos los idiomas que se hablan en Guatemala. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Su espacio, que lleva solo unos meses desde que abrieron, también les ha servido a muchos jóvenes que no crecieron con su cultura guatemalteca un espacio en donde pueden conectarse con sus raíces sin que alguien los juzgue por no saber más. Algo que ambas hermanas reconocen fue lo que necesitaban cuando recién llegaron a los Estados Unidos.

“Nosotros no crecimos con muchos guatemaltecos aquí en Los Ángeles y ahora vemos a primera y segunda generación que entran con sus papás y nos dicen que son de Guatemala”, comentó Hernández. “So, gente así como nosotros, que está buscando conectarse con sus raíces, este lugar, este espacio, nos ha brindado comunidad. La comunidad y la conexión que tanto nos faltaban”.

Jonathan Avilas y Berlin Contreras prueban por primera vez el caeficto de Chuco. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Jonathan Avilas y Berlin Contreras son dos clientes que ese sábado entraron por primera vez; ambos descubrieron el local en redes sociales y llegaron ese día para probar su café y apoyar.

“Me encanta el ambiente; es como estar en el comedor de alguien en Centroamérica. Se siente como en casa”, dijo Avilas mientras se sentaba en uno de los sofás.

“Creo que es maravilloso ver a dos mujeres emprender su propio negocio”, agregó Contreras. “Esto les enseña a las niñas que se parecen a nosotras —y que provienen de nuestra misma comunidad— que sí se puede, al tiempo que le da vida a nuestra cultura y brinda a los demás la oportunidad de probar un alimento que sabe a casa”.

Hernández y su hermana son las únicas que trabajan en el local ahorita y ambas dicen que, siendo mujeres, se han enfrentado a muchos obstáculos y al sexismo al alistar su local. Pero dicen que, cuando ven a la comunidad regresar a su local por su jugo o café, se dan cuenta de que todo valió la pena.

“Varias veces ha pasado que miro a gente aquí sentada escribiendo, hablando, y me voy atrás y me pongo a llorar porque es un momento como que wow, soñamos con esto desde hace tanto tiempo”, concluyó Ale. “Hacer un espacio para la comunidad, para que tu mamá, tu abuela, el mecánico, cualquier persona, se sienta cómoda viniendo acá a tomarse su cafecito, su juguito, su smoothie y que sienta que pertenece”.

CHUCHO:4271 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90008.