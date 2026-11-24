La conductora del programa “En casa con Telemundo” y “Hoy Día”, mejor conocida como ChikyBombom, compartió a través de sus redes sociales un video en donde explica los problemas de salud que ha enfrentado recientemente.

En su declaración dice: “Todavía me siento débil porque luché por mi vida, peleé con la muerte hoy, porque yo sentía que yo me iba a morir y yo peleaba con él y le decía: ‘Tú no me vas a llevar ahora, tú no vas a ser más fuerte que yo’; yo sentía que me iba a morir con todo”.

Recordemos que la conductora dominicana en estos momentos se encuentra junto a sus compañeros de Telemundo en Puerto Rico, porque gran parte de la cadena, sí, casi en su totalidad, le está dando cobertura al certamen de Miss Universo.

En su video, ChikyBombón asegura que le hicieron numerosos estudios médicos y que todo salió bien. Asegura: “Me pusieron electrocardiograma, me sacaron sangre, me hicieron placa del pecho, placa de cabeza y todo ha sido un éxito”.

Entonces, la pregunta que todos se hacen ahora es qué fue lo que pasó, qué es lo que generó este problema de salud que terminó llevándola al hospital.

Según Chiky, esto fue simplemente un susto, un desgaste corporal, un desgaste por trabajar tanto, un desgaste, probablemente también por no alimentarse como es debido, por no descansar lo suficiente, por no prestarle atención, dice la dominicana, a lo que su cuerpo le estaba diciendo.

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