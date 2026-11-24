La Conmebol y la Concacaf hicieron oficial que Estados Unidos volverá a ser el escenario de la Copa América en su edición 2028, consolidando una alianza estratégica que repetirá el formato de 16 selecciones nacionales.

El anuncio, emitido de manera conjunta este martes 24 de noviembre, confirma que el torneo de selecciones más antiguo del mundo se jugará nuevamente en territorio norteamericano del 9 de junio al 9 de julio de 2028.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. ? pic.twitter.com/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América?? (@CopaAmerica) November 24, 2026

Esta determinación responde al rotundo éxito financiero, comercial y de asistencia que dejó la edición de 2024 en la Unión Americana, donde los estadios registraron llenos históricos y ganancias récord para ambas confederaciones.

Con este movimiento, el certamen continental suma su tercera incursión en suelo estadounidense, sumándose a la Copa América Centenario de 2016 y a la justa celebrada hace dos años, lo que confirma que el mercado norteamericano se ha convertido en la sede predilecta para maximizar el alcance global del fútbol continental.

El sistema de competencia mantendrá intacta la fórmula de 16 invitados que tan buenos dividendos arrojó recientemente. Participarán las 10 selecciones integrantes de la Conmebol —Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— junto con seis representantes de la Concacaf que deberán ganarse su lugar exclusivamente por mérito deportivo en el terreno de juego.

El boleto para los combinados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se disputará a través de la Copa Oro 2027, competencia que está programada para celebrarse del 17 de junio al 11 de julio del próximo año.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo! pic.twitter.com/gvG2UR6qDQ — Alejandro Domínguez (@agdws) November 24, 2026

Este mecanismo de clasificación elimina las invitaciones directas por decreto y obliga a las potencias del área a demostrar su jerarquía en su propio torneo regional si desean medirse ante las grandes figuras sudamericanas.

En el plano directivo, los Consejos de ambas confederaciones aprobaron la extensión de este acuerdo de colaboración que inició formalmente en 2023 y que busca estrechar los lazos deportivos entre las dos regiones de América.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, celebró la noticia mediante un comunicado oficial donde subrayó que llevar nuevamente la pasión del torneo a Estados Unidos demuestra que el fútbol continental no conoce fronteras y sigue impulsando su crecimiento.

Por su parte, Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA, destacó que esta alianza brinda a seis de sus asociaciones miembro una vitrina inmejorable para competir contra algunas de las mejores selecciones del planeta.

El dirigente canadiense también recalcó que utilizar la Copa Oro 2027 como filtro clasificatorio eleva de manera significativa el nivel de exigencia y la importancia competitiva de su certamen insignia.

El calendario estipulado por los organizadores contempla un total de 25 días de intensa actividad futbolística a lo largo del verano de 2028.

El formato dividirá a las 16 selecciones en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, avanzando los dos mejores de cada sector a la fase de eliminación directa que comprenderá cuartos de final, semifinales y la gran final programada para el domingo 9 de julio.

Para la Selección Mexicana, este anuncio representa una cita marcada en rojo en el calendario y una oportunidad inmejorable de revancha deportiva. En la edición de 2024 disputada en el mismo territorio, el combinado nacional sufrió un doloroso fracaso al quedar eliminado en la fase de grupos, un golpe que sacudió los cimientos del proyecto futbolístico mexicano y dejó una deuda pendiente con su afición en Estados Unidos.

Bajo el mando técnico de Javier “el Vasco” Aguirre, el Tricolor tendrá primero la obligación de superar con autoridad la Copa Oro 2027 para asegurar su presencia en la justa continental.

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La Copa América volverá a disputarse en Estados Unidos, entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028, con las diez selecciones de la Conmebol y otras seis de la Concacaf, que obtendrán sus billetes por mérito deportivo en la venidera Copa Oro, informó este martes? pic.twitter.com/6gFqHe2sVN — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 24, 2026

De lograr el pase, México volverá a jugar prácticamente como local en los inmuebles estadounidenses, respaldado por millones de aficionados que garantizan entradas agotadas en cada presentación del conjunto azteca.

Históricamente, la Selección Mexicana guarda una relación especial con la Copa América, torneo al que fue invitada por primera vez en Ecuador 1993 y en el que logró alcanzar la gran final en dos ocasiones, en 1993 y en Colombia 2001.

Regresar a este escenario en 2028 permitirá medir el verdadero alcance generacional del fútbol mexicano frente a rivales de jerarquía mundialista a mitad del ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

En el bando sudamericano, la selección de Argentina partirá como el rival a vencer tras haberse coronado en Estados Unidos 2024 al derrotar en tiempos extra a Colombia con anotación de Lautaro Martínez.

La Albiceleste buscará en 2028 una hazaña sin precedentes en la era moderna: conquistar el tricampeonato consecutivo de América luego de sus coronaciones en Brasil 2021 y territorio estadounidense en 2024.

Brasil, por su parte, llegará con la urgencia histórica de recuperar el protagonismo perdido en las últimas ediciones continentales y demostrar que su renovación generacional está lista para dominar nuevamente el continente.

A ellos se suman selecciones de enorme peso como Uruguay, Colombia y Ecuador, que en los últimos años han elevado su nivel competitivo y prometen convertir cada cruce en una batalla de pronóstico reservado.

Del lado de la Concacaf, Estados Unidos y Canadá también encaran este acuerdo como una plataforma vital para consolidar el crecimiento experimentado tras haber sido anfitriones de la Copa del Mundo de 2026.

Ambas escuadras cuentan con planteles plagados de futbolistas en las principales ligas europeas y ven en la Copa América el examen más riguroso posible fuera de un Mundial.

Selecciones centroamericanas y caribeñas como Panamá, Costa Rica, Jamaica y Honduras también se frotan las manos ante la posibilidad de colarse entre los seis clasificados de la Copa Oro 2027. En 2024, el combinado canalero dio la campanada al eliminar a Estados Unidos en la fase de grupos y avanzar hasta los cuartos de final, demostrando que la brecha futbolística entre ambas confederaciones se ha estrechado considerablemente.

A pesar de la euforia comercial y deportiva que genera el anuncio en Norteamérica, la decisión de repetir sede en Estados Unidos vuelve a abrir el debate entre los aficionados tradicionales de Sudamérica.

LA COPA AMÉRICA VUELVE A ESTADOS UNIDOS EN 2028 ???@alexblanco23, @ngomezjunco, Nacho Hierro y @CarlosSequeyro comentan el reciente anuncio de la Conmebol ?



“EE. UU. SE HA ADUEÑADO DEL FUTBOL” pic.twitter.com/uZShOj0bcx — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 24, 2026

Para muchos seguidores de la región, sacar por segunda edición consecutiva el torneo más emblemático de la Conmebol fuera de su territorio natural responde exclusivamente a intereses económicos y aleja el espectáculo de las aficiones locales que viven el fútbol con mayor arraigo.

Concacaf and CONMEBOL to co-host CONMEBOL Copa América 2028 in the United States ??



Six Concacaf teams will participate, all qualifying through the 2027 Gold Cup ?



Read more ? https://t.co/p18d4kL610 pic.twitter.com/4S8uLYQTSB — Concacaf (@Concacaf) November 24, 2026

Se canceló la opción de Ecuador

Originalmente, existían versiones que apuntaban a Ecuador como posible anfitrión para 2028, siguiendo el orden rotativo histórico de la confederación sudamericana.

Sin embargo, las exigencias en materia de infraestructura de estadios, capacidad hotelera, seguridad y retorno financiero terminaron inclinando la balanza definitivamente hacia la unión entre Conmebol y Concacaf en suelo estadounidense.

Otro factor determinante en la logística del verano de 2028 será la convivencia en el calendario deportivo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que se celebrarán apenas unos días después de que concluya la Copa América.

Por esta razón, ambas confederaciones deberán coordinar meticulosamente la elección de las sedes y los estadios para evitar empalmes operativos y garantizar las mejores condiciones posibles para los equipos y los aficionados.

Durante la edición de 2024, el torneo se disputó en 14 recintos de primer nivel en ciudades como Atlanta, Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Las Vegas, aunque también recibió críticas puntuales por el estado de algunos terrenos de juego adaptados temporalmente del fútbol americano al soccer.

Para 2028, los organizadores prometen trabajar de la mano con las sedes anfitrionas para ofrecer una experiencia impecable tanto en la cancha como en las gradas.

Concacaf President Victor Montagliani announces the extension of our strategic partnership with CONMEBOL to co-organize the 2028 Copa América in the United States.



Six Concacaf national teams will earn their place through the 2027 Concacaf Gold Cup.?



?? Watch his message pic.twitter.com/rgDj9LjjW1 — Concacaf (@Concacaf) November 24, 2026

En los próximos meses, la Conmebol y la Concacaf darán a conocer el listado oficial de ciudades y estadios que albergarán los encuentros, así como el calendario detallado de cada fase y las reglas específicas de desempate en la Copa Oro 2027 para otorgar los seis boletos.

Con la fecha ya marcada en el calendario, el continente americano se prepara para vivir en 2028 un nuevo capítulo de rivalidad, negocio y pasión futbolística al más alto nivel.

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