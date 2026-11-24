El triunfo de Victoria Broderick en Tennessee dejó una sorpresa en el mapa político de Estados Unidos y es que, sin el respaldo económico de los grandes comités políticos y con una campaña prácticamente desconocida fuera de su distrito, la demócrata consiguió derrotar al republicano Scott DesJarlais, quien llevaba ocho mandatos en la Cámara de Representantes.

El triunfo en el cuarto distrito congresional de Tennessee llegó por una diferencia de apenas 280 votos, pero su significado va mucho más allá de esa estrecha ventaja. Broderick consiguió arrebatarles a los republicanos un territorio que Donald Trump había ganado por 24 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

Según informó The New York Times, la candidata obtuvo poco más de 95,500 votos, frente a los aproximadamente 95,300 de su rival. La contienda fue una de las sorpresas electorales más importantes para los demócratas durante este ciclo.

Thank you, from the bottom of my heart.?? See you in DC! #Tennessee #BlueWave pic.twitter.com/lXL9I4v5J9 — Victoria Broderick (@Victoria4Tn) November 6, 2026

Una campaña con poco dinero y mucho terreno

Uno de los aspectos más llamativos fue la diferencia de recursos. De acuerdo con los registros de la Comisión Federal Electoral, la campaña de Broderick gastó alrededor de $90,000, mientras que DesJarlais destinó unos $508,000.

La candidata tampoco tenía una gran presencia publicitaria en televisión ni el respaldo de las estructuras tradicionales de su partido.

“Esto era de abajo contra arriba”, dijo Broderick al explicar el sentido de su campaña, centrada en el costo de vida, la desigualdad y las necesidades de los trabajadores.

Como reportó Axios, su estrategia estuvo marcada por el trabajo directo con los votantes, las visitas a comunidades y la organización local.

TN-04 was ready for leadership that will show up, and be accountable to those they represent. The rest of the country saw that truth on election night, a truth we have known since we started working on the ground in 2024. #Tennessee #midterms26 pic.twitter.com/QKJp2R0Xc8 — Victoria Broderick (@Victoria4Tn) November 22, 2026

El aborto marcó su camino hacia la política

Broderick, de 34 años y trabajadora de soporte técnico, explicó que una experiencia personal cambió su relación con la política. En 2021 sufrió un aborto espontáneo después de enfrentar complicaciones durante un embarazo.

Un año después, la decisión de la Corte Suprema de anular Roe v. Wade terminó de impulsar su activismo. La candidata comenzó a publicar contenido político en TikTok y posteriormente asumió la presidencia del Partido Demócrata del condado de Lincoln.

Durante su campaña defendió el derecho al aborto, Medicare para todos y medidas para reducir la desigualdad. También se identifica como integrante de la comunidad LGBTQ.

Los demócratas amplían su mayoría en el Congreso

El resultado de Tennessee se suma a una serie de victorias que permitió a los demócratas asegurar al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes, su mayor mayoría desde 1992, según Associated Press.

Broderick será, además, la única demócrata que representará a Tennessee en la Cámara federal durante el próximo periodo.

Su triunfo ocurrió después de que los republicanos modificaran los distritos electorales del estado para aumentar sus posibilidades de controlar los nueve escaños. Sin embargo, la incorporación de zonas de Nashville al cuarto distrito terminó modificando el escenario de la contienda.

DesJarlais reconoció su derrota el 16 de noviembre y felicitó a su sucesora.

La llegada de Broderick al Congreso representa un cambio para Tennessee y suma una nueva voz a una Cámara que comenzará el próximo periodo con una amplia mayoría demócrata.

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