El gobierno de Donald Trump intensificó su ofensiva contra las redes de fraude que operan dentro y fuera de Estados Unidos, con más de 400 investigaciones y acciones judiciales contra más de 800 personas, además de la incautación de aproximadamente $17,000 millones en fondos ilícitos desde marzo. El Departamento de Justicia y el FBI presentaron los resultados de la denominada Operación Blackout, una iniciativa nacional e internacional que comenzó el 6 de marzo, después de que Trump firmara la Orden Ejecutiva 14390 para combatir las estafas financieras y los delitos cometidos por internet.

El fiscal general Todd Blanche advirtió que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes se aprovechan de los estadounidenses mediante engaños financieros, independientemente del país desde donde operen. “No se tolerarán las estafas abusivas contra el pueblo estadounidense”, declaró Blanche al presentar los resultados de la estrategia, que involucra a fiscales federales, investigadores y distintas agencias gubernamentales.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que las investigaciones también permitieron confiscar más de 14,000 dispositivos digitales, advertir directamente a más de 11,000 estadounidenses sobre posibles engaños y evitar pérdidas económicas superiores a $690 millones. La ofensiva ha permitido desmantelar más de 29 redes criminales que operaban en Asia, África y Oriente Medio. Además, las autoridades estadounidenses colaboraron con organismos de seguridad de más de 10 países para realizar operativos contra centros telefónicos y complejos utilizados para cometer fraudes.

29 scam compounds across four continents no longer exist.



Under the leadership of @POTUS and @AGToddBlanche, alongside @TheJusticeDept and our interagency and international partners, this FBI is dismantling criminal syndicates around the world that prey on the American people.? pic.twitter.com/PfxtrDFVf9 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 24, 2026

Estafas dejan pérdidas por $68,000 millones

La magnitud del problema quedó reflejada en un estudio de Gallup, que encontró que aproximadamente 10% de los adultos estadounidenses sufrió alguna estafa durante el último año, ya fuera directamente o mediante otro integrante de su hogar. Las pérdidas económicas alcanzaron aproximadamente $68,000 millones durante 2025. Casi tres de cada cuatro víctimas también experimentaron consecuencias negativas en su salud mental o bienestar.

Entre los delitos investigados figuran falsas inversiones en criptomonedas, extorsión sexual con fines económicos, suplantación de funcionarios gubernamentales, fraudes de herencias y engaños dirigidos particularmente contra adultos mayores. Uno de los casos recientes involucra a integrantes y antiguos miembros de pandillas carcelarias en Georgia, quienes utilizaban teléfonos celulares introducidos clandestinamente en prisiones para hacerse pasar por funcionarios relacionados con el servicio de jurado.

Los delincuentes amenazaban a sus víctimas con órdenes de arresto si no pagaban una supuesta multa. Catorce personas fueron acusadas en tres procesos judiciales y otras 17 enfrentan cargos relacionados con el contrabando de teléfonos en centros penitenciarios.

The FBI isn’t just chasing scammers. We’re dismantling their entire criminal enterprise.



Under the leadership of @POTUS and Director Kash Patel, Operation Blackout is delivering results:



?? Over $15 BILLION seized

?? Four of the world’s largest scam compounds taken down

??? pic.twitter.com/ci2umqxdzO — FBI Rapid Response (@FBI_Response) November 24, 2026

El operativo también alcanzó redes internacionales. Entre los casos investigados aparecen estafadores que prometían herencias a cambio de pagos, intermediarios en México que vendían información personal de adultos mayores estadounidenses y un centro telefónico en Perú que amenazaba a hispanohablantes con arrestos o deportaciones si no compraban productos para aprender inglés.

El FBI también colaboró en la liberación y repatriación de más de 2,200 personas víctimas de trata obligadas a trabajar en complejos dedicados a estafas. Mientras tanto, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) reportó más de 300 arrestos y aproximadamente 80 condenas o declaraciones de culpabilidad. El Servicio Secreto recuperó más de $119 millones relacionados con fraudes empresariales.

La Comisión Federal de Comunicaciones también aprobó una norma para permitir que las prisiones bloqueen señales de teléfonos celulares introducidos ilegalmente, una medida destinada a impedir que los reclusos continúen operando redes fraudulentas. Las autoridades recordaron que las acusaciones representan señalamientos judiciales y que todas las personas imputadas conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.

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