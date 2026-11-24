Hernán Crespo soltó la bomba en el futbol mexicano al confesar que le cerró la puerta en las narices a los seis clubes más importantes y ganadores de la Liga MX para enfundarse en los colores del Atlas, seducido por un plan de trabajo a largo plazo que rompe con la típica urgencia de resultados inmediatos.

A pesar de tener sobre la mesa el cheque y la vitrina de las instituciones con mayor convocatoria y presupuesto del país, el estratega argentino prefirió apostar por la reestructuración de los Zorros bajo la nueva gestión de Grupo Prodi, dejando en claro que su ambición pasa por construir una identidad sólida desde los cimientos.

??? Hernán Crespo confiesa la verdadera razón por la que aceptó dirigir al Atlas en la Liga MX ??https://t.co/ndplwOC4Oo#HernánCrespo | #AtlasFC | #LigaMX — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 24, 2026

Con un cartel bien ganado tras conquistar la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia y sumar experiencia tanto en el balompié sudamericano como en el asiático, el timonel pampero reconoció que el teléfono no dejó de sonarle desde tierras aztecas, aunque ninguna propuesta lograba llenarle el ojo por completo.

El propio entrenador explicó que, por respeto y ética profesional, prefiere guardarse los nombres de los equipos que lo buscaron, pero lanzó el reto abierto para que cualquier aficionado haga memoria sobre quiénes conforman la élite del campeonato nacional, asegurando que todos ellos recibieron una negativa rotunda de su parte.

Curiosamente, el primer acercamiento de la directiva rojinegra también topó con pared, pues Crespo agradeció el interés inicial pero declinó la invitación al considerar que se trataba de una aventura más dentro de la clásica trituradora de técnicos que suele imperar cada seis meses en el futbol mexicano.

Sin embargo, la insistencia de los altos mandos tapatíos terminó por cambiar el rumbo de la historia cuando regresaron a la mesa de negociación con una oferta distinta, planteándole un escenario donde la exigencia no se limitara a levantar un trofeo de manera exprés en un torneo corto.

Lo que finalmente convenció al exdelantero de la selección albiceleste fue la posibilidad de operar bajo un modelo europeo, asumiendo funciones que van mucho más allá de parar un cuadro en la cancha los fines de semana o dirigir las prácticas diarias en La Academia.

Bajo este nuevo esquema institucional, Hernán Crespo fungirá prácticamente como un mánager general en toda el área deportiva, teniendo voz, voto y responsabilidad total sobre la planeación, el desarrollo de fuerzas básicas y el rumbo futbolístico de la institución a mediano y largo plazo.

Aquí la nota de la entrevista con @Crespo . En @AtlasFC no es solamente un técnico, sino llegó para ser un Manager a la inglesa.

El título con los Zorros, anécdotas como jugador: El Método Hernán Crespo – https://t.co/1gNkyDyVcM — Juan Manuel Figueroa (@jmanuelfigueroa) November 24, 2026

De esta manera, mientras los gigantes de la Liga MX siguen apostando por el cortoplacismo y los bombazos mediáticos, el Atlas logró dar un golpe de autoridad en el escritorio al quedarse con un técnico de jerarquía internacional que prefirió el poder de decisión sobre la comodidad de las nóminas más altas.

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