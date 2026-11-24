Madres en contra de conductores ebrios (MADD), la Patrulla de Carreteras de California (CHP), AAA, Waymo y LAPD instan a quienes viajan durante el Día de Acción de Gracias a planificar con antelación y a no conducir nunca bajo los efectos del alcohol y lanzaron la campaña: “Sé el héroe. Maneja Sobrio”.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), 109 conductores estuvieron involucrados en accidentes de tráfico mortales durante la noche del Día de Acción de Gracias de 2024.

El 33 por ciento de esos conductores conducían bajo los efectos del alcohol. Entre 2020 y 2024, 910 personas perdieron la vida en accidentes causados por conductores que habían consumido alcohol durante el periodo festivo del Día de Acción de Gracias.

El peligro no se limita a los días festivos. En California, 1,311 personas fallecieron en 2024 en accidentes provocados por conductores bajo los efectos del alcohol.

Ese mismo año, el condado de Los Ángeles registró 250 muertes y 674 lesiones graves en accidentes de tránsito relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, la cifra más alta de todos los condados del estado.

“En estos días tenemos más problemas con gente que bebe alcohol, fuma marihuana o toma diferentes medicamentos cuando decide manejar”, dijo Georgina Avilés, directora ejecutiva de MADD. “Todo eso puede complicar la capacidad de una persona para manejar, pero todo es prevenible”.

Georgina Avilés, directora ejecutiva de MADD. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Avilés contó a La Opinión que era pequeña cuando sus abuelos permitieron que su tío de 18 años manejara un automóvil, aun sin estar en condiciones de hacerlo. El joven chocó y murió.

Lo mismo sucedió con una tía de ella que, ebria, se puso al volante, colisionó con un autobús y murió.

“Hoy tenemos teléfonos inteligentes, aplicaciones para solicitar que alguien nos lleve sanos y salvos a nuestras casas; tenemos servicios de compañías como Waymo o taxis”, indicó. “No hay excusas para que la comunidad diga que no tiene opciones de llegar bien a casa; hay numerosas oportunidades para cuidarnos unos a otros”.

Las celebraciones durante los días festivos siempre han sido un motivo de preocupación para las autoridades porque aumentan los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias.

En esta semana, el Auto Club of Southern California (AAA), MADD, Waymo y las autoridades policiales pidieron a la población que planifique traslados seguros, sin consumo de alcohol.

Se espera que cerca de 6 millones de habitantes del sur de California viajen en automóvil durante el Día de Acción de Gracias.

“La festividad de Acción de Gracias es un momento para la familia, los amigos y la celebración. Nunca debería ser a costa de la seguridad de nadie”, señaló Candace Reed, portavoz del Auto Club (AAA).

“Una sola decisión de conducir bajo los efectos de alguna sustancia puede cambiar vidas para siempre. El alcohol, el cannabis y otras sustancias que alteran las capacidades pueden afectar tu habilidad para conducir de manera segura”.

Reed recomendó que, si la persona planea celebrar, tome una decisión responsable y nunca se ponga al volante si no está en condiciones de conducir.

“Las consecuencias nunca valen la pena”, dijo.

Miércoles de excesos

La noche previa a Acción de Gracias —conocida a menudo como “Blackout Wednesday” (miércoles de excesos) o “Drinks Giving” (ofrecer bebidas)— se ha convertido en una ocasión popular para socializar y consumir alcohol, a medida que las personas se reúnen con familiares y amigos. Es el comienzo peligroso para la festividad.

Dado que las celebraciones tienen lugar en bares, restaurantes y reuniones privadas, es importante planificar con antelación y organizar un medio de transporte seguro —con un conductor sobrio— antes de salir. Ya sea durante la celebración de Acción de Gracias o durante todo el fin de semana festivo.

La vida sin su hijo Brandon

Para Dedra Johnson, las festividades son un doloroso recordatorio del hijo que perdió en un accidente provocado por un conductor bajo los efectos de sustancias.

El 28 de julio de 2017, a las 11:10 p.m. su hijo Brandon Simpson, de 26 años, conducía de regreso a casa en el sur de Los Ángeles cuando otro conductor —que se encontraba bajo los efectos de sustancias y circulaba a 78 millas por hora— se saltó un semáforo en rojo y chocó con el vehículo de Brandon, quien falleció en el lugar de los hechos. El choque ocurrió en Rosewood, entre la calle Main y la avenida Rosecrans. Un área no incorporada de Los Ángeles.

Deadra Johnson compartió que su hijo falleció por culpa de un conductor ebrio.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Esto casi destruye a mi familia”, comentó Deadra Johnson, voluntaria de la organización MADD (Madres contra la Conducción bajo los Efectos del Alcohol o Drogas).

El impacto no se limitó a su familia directa; afectó a todos los que lo conocían, incluidos sus amigos y el resto de sus familiares. Nada volvió a ser igual; toda la dinámica familiar cambió.

Brandon tenía un futuro prometedor por delante. Se había graduado recientemente de Los Angeles Trade Technical College con un título en fontanería y se preparaba para iniciar su propio negocio.

Le encantaba pasar las festividades con su familia.

“Él adoraba estas fechas, así que siempre me ayudaba en la cocina”, relató Deadra Johnson. “No tengo hijas, y la abuela de Brandon le enseñó a preparar tartas de batata y pasteles; él siempre se encargaba de los postres para las celebraciones”.

En esta época del año, todo le resulta especialmente difícil a ella porque Brandon ya no está.

“Conducir bajo los efectos de sustancias —ya sea alcohol, marihuana, medicamentos recetados u otras sustancias— altera el criterio, el tiempo de reacción y la capacidad de una persona para manejar un vehículo de forma segura”, subrayó. “Esta conducta pone en peligro al propio conductor, a sus pasajeros y a todos los demás”.

Imágenes que nunca se borran de la mente

Alejandra de la Trinidad, oficial desde hace seis años en la Patrulla de Carreteras de California (CHP), relató a La Opinión que lo más gratificante de su trabajo es ayudar a la comunidad y proteger a niños; lo más duro son los accidentes mortales y las lesiones graves.

“Recuerdo el arresto de una madre que conducía bajo la influencia con un bebé en el auto; tuvo accidente menor y no hubo consecuencias mayores. El niño no resultó lesionado”, dijo.

Las tragedias que ella observó “han sido horribles”.

“He visto gente decapitada; gente sin brazos en el pavimento de la carretera; he visto cómo sufren las familias o los involucrados en accidentes en los que ha habido un conductor que manejaba bajo la influencia del alcohol o de drogas”.

Si bien en las clases previas a graduarse como oficiales de CHP se les enseña a navegar por el aspecto psicológico de escenas de dolor y muerte, a ella le ayuda mucho platicar con su familia, su esposo y sus hijos, además de sus compañeros.

“Platicarlo me ayuda; además, trato de tener rutina en la casa: hacer ejercicio y correr para que me ayude a liberar mi mente. Esas imágenes nunca se van, pero se compensan con las imágenes tan bonitas que veo cuando pude rescatar a un bebé, a un niño, a una mujer o a un hombre que ha estado atrapado entre los fierros retorcidos de su auto”.

Hacen un llamado a los conductores a manejar con responsabilidad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Consejos para evitar accidentes

Sigue estas recomendaciones para mantener a todos a salvo durante esta temporada festiva:

Los conductores designados deben mantenerse sobrios: no consumir alcohol, marihuana ni otras drogas.

Utilicen siempre el cinturón de seguridad y asegúrense de que todos los pasajeros también lo usen.

Retiren las llaves a cualquier persona que no esté en condiciones de conducir y ayúdenla a llegar a casa de forma segura.

Estén atentos a los conductores que parezcan estar bajo los efectos de alguna sustancia; mantengan una distancia prudente y llamen al 911 cuando sea seguro hacerlo.

Si son anfitriones de una fiesta

Animen a sus invitados a designar a un conductor sobrio antes del evento.

Tengan a mano aplicaciones de transporte compartido para facilitar traslados seguros a casa.

Nunca permitan que un invitado que no esté en condiciones de conducir se ponga al volante; ayúdenlo a conseguir un medio de transporte seguro.

Ofrezcan comida, agua y bebidas no alcohólicas. Nunca proporcionen alcohol ni cannabis a menores de 21 años.

Amigos y pasajeros

Si alguien que no está en condiciones de conducir planea hacerlo, los amigos y pasajeros deben alzar la voz.

Nunca suban a un vehículo conducido por alguien que no esté en condiciones de conducirlo.

Ofrezcan un transporte compartido, un taxi o la opción de buscar a un conductor sobrio.

Cuídense unos a otros y no permitan que sus amigos conduzcan bajo los efectos de sustancias.

Consecuencias legales de manejar bajo la influencia (DUI)

Conducir bajo los efectos de sustancias —como alcohol, marihuana, medicamentos recetados u otras drogas— puede alterar el juicio, el tiempo de reacción y la capacidad de una persona para operar un vehículo de manera segura.

Esta conducta pone en peligro al conductor, a los pasajeros y a todos los demás usuarios de la vía pública.

Más allá de la trágica pérdida de vidas, conducir bajo los efectos de sustancias conlleva graves consecuencias legales y financieras.

Los cargos pueden variar desde delitos menores hasta delitos graves, con sanciones que incluyen la suspensión o revocación de la licencia de conducir, multas y penas de prisión.

En California, una primera condena por conducir bajo los efectos de sustancias puede costar más de $22,000, incluyendo los gastos judiciales y de arresto, las multas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), los costos de programas educativos sobre el alcohol, los honorarios de abogados y el aumento de las primas de seguro.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) está comprometido a proteger la vida de las personas, incluidos los peatones.

El capitán Erin Burns Johnson, de la División de Tráfico Central del LAPD, señaló que sus agentes trabajan arduamente para identificar a los conductores bajo los efectos de sustancias y retirarlos de las calles.

“Durante la temporada festiva, le instamos a recurrir a un conductor designado o a utilizar un servicio de transporte para llegar a su destino y regresar a casa de forma segura”, dijo Burns Johnson. “Operar un vehículo bajo los efectos de sustancias es una infracción grave que conlleva serias consecuencias legales y éticas. Le pedimos que actúe con responsabilidad y evite este comportamiento al volante, que resulta sumamente peligroso”.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California DMV) el límite legal para manejar un vehículo es: