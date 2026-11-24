El Real Madrid volvió a sacar a pasear su mística europea para despertar de una pesadilla en el primer tiempo y terminar despedazando a un asustado PSV Eindhoven en el Estadio Santiago Bernabéu con un contundente 5-1 que fue aderezado con una joya de gol del inglés Jude Bellingham, en donde los defensas neerlandeses casi le piden el autógrafo en esa misma jugada.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el conjunto neerlandés le faltó al respeto al rey de Europa al adueñarse de la pelota y adelantarse desde los once pasos tras un penal cometido por Aurélien Tchouaméni que Ivan Perišić cambió por gol.

JUDE BELLINGHAM, THAT IS FILTHY ?



Two juggles, then a finish with the outside of his boot ?



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El cuadro dirigido por Peter Bosz incluso perdonó la vida en un par de latigazos donde Sven Mijnans dejó escapar la oportunidad de ampliar la ventaja, provocando los murmullos y la impaciencia en las tribunas de Chamartín antes del descanso.

La charla en el vestidor y el sacudón táctico de José Mourinho cambiaron por completo la historia para el complemento, mandando al terreno de juego a Jude Bellingham junto a Dean Huijsen e Ibrahima Konaté para encender la maquinaria blanca.

Apenas empezaba la segunda mitad cuando el conjunto merengue encontró la llave del empate mediante una jugada colectiva que Arda Güler adornó con un taconazo de lujo para que Federico Valverde llegara de frente y rompiera las redes.

75 CHAMPIONS LEAGUE GOALS FOR KYLIAN MBAPPÉ ?



He slams home Arda Güler’s pass. That’s seven straight UCL games with a goal for Mbappé ?



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Con el envión anímico a tope y unos Granjeros completamente metidos en su propia trinchera, apareció la magia del mediocampista inglés al cumplirse la hora de partido para firmar la voltereta con una auténtica obra de arte digna de museo.

Bellingham recibió un balón aéreo en los linderos del área sin dejarlo caer, lo domó con la rodilla en el aire y sacó un violento zapatazo de tres dedos con el exterior del botín derecho que dejó sin oportunidad al arquero Matěj Kovář.

Esa pincelada terminó por desfondar anímicamente a los visitantes, permitiendo que Kylian Mbappé ampliara la diferencia pocos minutos después al definir con frialdad dentro del área tras un pase filtrado del propio Arda Güler.

Lejos de conformarse, el astro francés volvió a hacer de las suyas en la recta final al recibir un servicio de Brahim Díaz, dejar sembrado al guardameta rival con una bicicleta dentro del área chica y firmar su doblete particular de la tarde.

REAL MADRID PUT FIVE PAST PSV ??



Vinícius Júnior runs onto Jude Bellingham’s pass and slots home his first UCL goal since March ?



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Ya con el PSV entregado y pidiendo la hora, Vinícius Júnior cerró el festín ofensivo en un contragolpe letal asistido por Bellingham para redondear una exhibición de futbol total ante su gente.

Con esta remontada autoritaria en la quinta jornada de la Champions League, la escuadra de Mourinho mantiene su paso perfecto en la fase de liga con quince unidades cosechadas y se afianza en la cima de la clasificación europea.

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