Santiago Giménez volvió a sentirse importante en el esquema del FC Porto al recuperar la titularidad en la Champions League, aunque sigue peleado con el gol tras irse en blanco en la victoria de 1-0 de los Dragones frente al Feyenoord en Róterdam.

El delantero mexicano vivió una tarde cargada de nostalgia y emociones encontradas en su regreso al Estadio De Kuip, la casa donde firmó sus mejores noches en el futbol europeo con 65 goles y tres títulos antes de su fallido paso por el futbol italiano.

La buena noticia para el atacante tricolor es que el técnico Francesco Farioli le devolvió la confianza para arrancar en el once inicial por primera vez tras tres partidos como suplente, demostrando que su estado físico y ritmo futbolístico van claramente en ascenso.

Durante los 60 minutos que permaneció sobre el terreno de juego, el Bebote se mostró participativo en el juego colectivo, peleando cada balón dividido con los centrales neerlandeses y completando seis de los siete pases que intentó en el último tercio de la cancha.

Sin embargo, la asignatura pendiente sigue siendo la contundencia frente al arco rival, pues en la única oportunidad clara que tuvo para mandar guardar el esférico, su disparo terminó desviado de la portería defendida por el conjunto local.

El triunfo portugués en la quinta jornada de la fase de liga se gestó apenas al minuto dos gracias a un autogol de Oussama Targhalline tras un centro raso de Oskar Pietuszewski, ventaja mínima que los visitantes supieron cuidar con uñas y dientes hasta el silbatazo final.

? ¡CHILENA DE SANTI GIMENEZ! ??? ¡El mexicano se quedó a nada de hacer el gol de su vida! ?#ChampionsEnViX pic.twitter.com/Ged6qvbF8m — ViX Deportes (@ViXDeportes) November 24, 2026

A la hora de partido, Farioli decidió renovar su ofensiva y mandó al campo a Samu Aghehowa en lugar del ariete azteca, quien abandonó el césped entre una sonorosísima ovación de la afición neerlandesa que todavía lo recuerda como uno de sus últimos grandes ídolos.

Con esta actuación, Santiago Giménez confirma que ya dejó atrás las molestias en el tobillo que lo lastraron durante su etapa en el AC Milan y que hoy aporta sacrificio, movilidad y juego de poste, tal como ocurrió semanas atrás cuando dio asistencia ante el Napoli.

Disastrous start for Feyenoord as Porto cash in on an own goal in the early minutes ?



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No obstante, la sequía goleadora en la máxima competición continental empieza a pesar en la estadística, ya que acumula apenas dos tantos oficiales en la temporada con la camiseta de los Dragones y ninguno todavía en esta edición de la Liga de Campeones.

De esta manera, el ariete mexicano se marcha de Países Bajos con la satisfacción de los tres puntos que meten al Porto en zona de clasificación y el cariño intacto de su antigua afición, pero sabiendo que urge afinar la mira para consolidarse en el ataque lusitano.

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