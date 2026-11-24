El nombre de Donald Trump Jr. vuelve a quedar en el centro de una controversia política en Washington después de que los demócratas del Congreso ampliaron una investigación sobre los negocios de la firma de inversión 1789 Capital, vinculada al hijo del presidente, y ahora exigen explicaciones a cuatro empresas que han recibido beneficios del gobierno de Donald Trump.

El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland y próximo presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió cartas a los directivos de Juul, Polymarket, GrabAGun y Hadrian Automation para exigir documentos sobre sus relaciones comerciales con la firma.

Según informó MS NOW, Raskin busca determinar si las compañías recibieron contratos federales o ventajas regulatorias después de que 1789 Capital invirtiera en ellas, y si existió acceso anticipado a decisiones gubernamentales.

Cuatro empresas bajo la lupa del Congreso

Los casos presentan distintas situaciones. Hadrian Automation recibió compromisos de inversión pública por unos $900 millones de la Marina y un contrato adicional del Ejército por $80 millones, después de que 1789 Capital adquiriera participación en la compañía.

En el caso de Juul, Raskin cuestionó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizara nuevos productos de cigarrillos electrónicos meses después de la inversión de la firma.

También puso bajo escrutinio a Polymarket, luego del cierre de investigaciones federales relacionadas con la plataforma de apuestas y predicciones, y a GrabAGun, que podría beneficiarse de cambios regulatorios para facilitar el envío de armas de fuego directamente a compradores.

Raskin exige mensajes y acuerdos privados

Las cartas solicitan comunicaciones de los últimos dos años entre las empresas y 1789 Capital, además de contratos, acuerdos de inversión y documentos internos. El legislador también pidió conservar mensajes intercambiados mediante aplicaciones como Signal, WhatsApp y Telegram.

La investigación busca establecer si existió algún tipo de coordinación o uso de información privilegiada. Hasta ahora, no se han presentado pruebas concluyentes de que Trump Jr. o la firma hayan cometido alguna ilegalidad.

Las empresas rechazan los señalamientos

GrabAGun calificó la carta como un documento político y consideró infundadas las acusaciones. Juul informó que revisaría la solicitud y manifestó su disposición a cooperar.

Por su parte, los representantes de 1789 Capital han rechazado previamente las acusaciones y sostienen que la investigación tiene motivaciones políticas.

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