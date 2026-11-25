Aaron Rodgers protagonizó una novela de escándalo en los Pittsburgh Steelers al ventilar los trapitos sucios de Mike McCarthy, provocando que la directiva lo cortara de inmediato.

Tras la dolorosa derrota ante los Philadelphia Eagles, el veterano mariscal de campo ya no llegará ni siquiera como suplente al duelo frente a los Denver Broncos.

¡ESCÁNDALO EN STEELERS! ?



Aaron Rodgers reveló cómo se enteró de que iría a la banca y se fue con todo contra Mike McCarthy.



? "Llegó tarde a la reunión de QB y se puso a roncar".



? "Grito 1, 2, 3… PACKERS".



(vía PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/1XGBB6FLXR — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 25, 2026

La bomba estalló luego de que se filtrara que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL sería enviado a la banca para el compromiso de este viernes.

Lejos de morderse la lengua, el egresado de California acudió a una entrevista televisiva para despotricar sin filtro contra su entrenador en jefe.

Rodgers confesó que le lanzó un ultimátum a la gerencia, advirtiendo que si lo mandaban al banquillo o no cambiaban el sistema ofensivo, mejor le rescindieran el contrato.

Según su versión, McCarthy le respondió que haría lo mejor para el equipo, lo cual significaba deshacerse de él con el respaldo total del dueño.

Por si fuera poco, el pasador aseguró haberse enterado de su suplencia por teléfono a través de sus propios compañeros, incluyendo al ala cerrada Pat Freiermuth.

Pero el golpe más bajo llegó cuando exhibió la supuesta falta de compromiso del estratega durante las sesiones de trabajo en Pittsburgh.

Sin tentarse el corazón, el mariscal relató que en una ocasión Mike McCarthy llegó tarde a una reunión ofensiva, se sentó y a los diez minutos comenzó a roncar.

Añadió que, menos de cinco minutos después de echarse ese pestañazo, el entrenador salió de la sala como si nada hubiera pasado.

Semejantes declaraciones colmaron la paciencia de la organización acerera, que aplicó cero tolerancia y decidió ponerlo de patitas en la calle de forma fulminante.

Everything Aaron Rodgers had to say about Mike McCarthy after being benched and released:



– Found out he was benched from TE Pat Freiermuth

– McCarthy sleeps and snores in meetings and misses many of them

– He led a "1-2-3 Packers" chant at halftime of the Steelers-Eagles game

-? pic.twitter.com/lQZ0QKoU7z — Jomboy Media (@JomboyMedia) November 25, 2026

De este modo, los Steelers confirmaron que Mason Rudolph tomará los controles como titular ante Denver y que Rodgers no seguirá por el resto de la campaña.

A unos días de cumplir cuarenta y tres años el próximo dos de diciembre, este bochornoso despido parece marcar el triste final de una de las carreras más brillantes de la liga.

El propio jugador había adelantado antes de arrancar el calendario que esta sería su última temporada como profesional en los emparrillados.

El amargo desenlace de Rodgers recuerda el ocaso de otras leyendas del Salón de la Fama que terminaron relegadas al final de sus trayectorias.

Casos similares vivieron Johnny Unitas con los Chargers en 1973, Joe Namath con los Rams en 1977 o Peyton Manning en Denver durante la campaña de 2015.

Mientras tanto, Pittsburgh marcha con marca de seis ganados y cuatro perdidos en el tercer puesto de la División Norte de la Conferencia Americana, por detrás de Bengals y Browns.

Breaking: The Steelers are releasing Aaron Rodgers, sources tell @AdamSchefter.



The Pittsburgh Post-Gazette was first to report the news. pic.twitter.com/iW91zOdbZ4 — ESPN (@espn) November 25, 2026

Aunque siguen en zona de clasificación, el panorama luce bravo con duelos en puerta ante Broncos, Texans y Jaguars.

Ahora toda la responsabilidad recae nuevamente en los hombros de Mason Rudolph, quien ya rescató la temporada de los Acereros en el cierre de 2023. Aquella vez se ganó el cariño de la afición al meterlos a postemporada,

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