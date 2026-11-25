Antonio Carlos Santos insiste en llamar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum y volvió a acudir a las inmediaciones de Palacio Nacional para destrabar su lío financiero con Pemex.

En su calidad de apoderado de la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas y de Protección Ambiental, el exfutbolista del América exige a la paraestatal el pago de una deuda superior a los 181 millones de pesos.

? ? Antonio Carlos Santos, exjugador del América, habla del problema con Pemex y reclama su pago por más de 180 millones de pesos por unos servicios prestados a la institución#VIDEO: Leobardo Vázquez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Y7y4zUkIE5 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 25, 2026

La sociedad mercantil reclama la liquidación de veintiún servicios ejecutados entre los años 2020 y 2023, cuya deuda exacta asciende a 181 millones 644 mil 529 pesos.

De acuerdo con el exjugador brasileño, todos los trabajos fueron entregados en tiempo y forma a las áreas operativas de la paraestatal, pero hasta la fecha no han recibido un solo peso.

Por su parte, Petróleos Mexicanos rechazó formalmente la solicitud de pago el pasado treinta de octubre y ratificó su postura a principios de noviembre, argumentando que no existe relación contractual directa.

Posteriormente, el dieciocho de este mismo mes, la empresa productiva del Estado sostuvo que la controversia corresponde a un supuesto acuerdo comercial entre particulares, involucrando a la firma Mexxus Drilling International.

Antonio Carlos Santos compartió las pruebas que muestran los servicios que su empresa, SCTPA prestó a Pemex, por el cual acusa un pago de más de 180 MDP. ?



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Ante los medios de comunicación, Antonio Carlos Santos desmintió categóricamente haber celebrado convenio alguno con dicha compañía y aseguró contar con toda la documentación oficial que respalda su trabajo.

Cuestionó cómo fue posible que les permitieran subir a las plataformas, les firmaran oficios de recepción y aprobaran propuestas técnicas si supuestamente no existía un vínculo laboral.

El histórico ídolo azulcrema aclaró que su visita a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República no busca confrontar a la mandataria Claudia Sheinbaum, sino pedir justicia e investigación.

Denunció que el dinero correspondiente a esos servicios ya habría sido cobrado desde el año 2022 por Mexxus Drilling, desapareciendo sin llegar a los verdaderos ejecutores de la obra.

Asimismo, Santos advirtió que los altos mandos de la petrolera están engañando a la titular del Ejecutivo Federal al disfrazar el caso como un pleito entre empresas privadas.

Subrayó que recurrieron directamente a la instancia presidencial debido a la lentitud e inefectividad que han enfrentado en los tribunales y vías legales convencionales durante todo este proceso.

Por su parte, el abogado Javier Lara, representante legal del exfutbolista y de la firma afectada, explicó que existen diversos delitos que pueden perseguirse penalmente en este entramado financiero.

Detalló que la propia paraestatal propuso buscar un mecanismo alterno de pago ante la falta de contrato, mientras mantenía vigente otro acuerdo con Mexxus para cobrar los mismos trabajos.

Antonio Carlos “El Negro” Santos acudió hoy a Palacio Nacional con su abogado a pedir audiencia.



Su empresa, SCTPA, exige a Pemex el pago de $181,644,529 por 21 servicios entregados entre 2020 y 2023.



Pemex rechazó el cobro el 30 de octubre y sostiene que no existió contrato.? pic.twitter.com/kBukhS2939 — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 26, 2026

Finalmente, la defensa legal señaló que esta triangulación incluyó un sobreprecio ilegal de al menos treinta y cinco por ciento, por lo que la intermediaria se habría quedado con el ciento treinta y cinco por ciento del recurso.

También revelaron que Mexxus arrastraba denuncias desde 2009 e incluso fue inhabilitada un año después por la Secretaría de la Función Pública debido a graves irregularidades.

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