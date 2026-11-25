Cruz Azul cocina un súper as ante el Real Madrid para festejar por todo lo alto sus cien años de historia, teniendo en la mira un partido de gala frente al gigante español. La directiva celeste quiere tirar la casa por la ventana el próximo 22 de mayo de 2027, fecha en que la institución cumplirá un siglo desde su fundación en Jasso, Hidalgo.

Para amarrar este bombazo internacional, el presidente del club y de la cooperativa, Víctor Manuel Velázquez, viajó desde el fin de semana pasado hasta España acompañado por su hijo. En territorio ibérico, el mandamás cementero sostuvo reuniones clave con la cúpula merengue encabezada por Florentino Pérez, presumiendo incluso el encuentro en sus redes sociales.

Muy agradecido con la invitación de Marián y Carlos Mouriño, además del gran recibimiento de Florentino Pérez, con quienes tuve oportunidad de ver el partido entre @realmadrid y @RCCelta.



Muy pronto les tendré noticias sobre algunas reuniones de trabajo que sostuve en España. pic.twitter.com/0PaJT8DTeZ — Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) November 25, 2026

El acercamiento entre ambas instituciones no es obra de la casualidad, pues existe una relación institucional previa derivada de los trabajos de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Aprovechando ese vínculo comercial y deportivo, la directiva de La Máquina puso sobre la mesa la posibilidad de celebrar un duelo amistoso de talla mundial.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada ni se ha cerrado la sede oficial para este compromiso de exhibición, la intención es que se dispute en suelo mexicano durante los festejos de 2027. Un choque de esta magnitud no solo representaría un regalo histórico para la afición azul, sino también una taquilla millonaria y una proyección global inmejorable.

Este ambicioso plan no es el único movimiento que se gesta en las oficinas de La Noria para conmemorar el primer siglo de vida del equipo. La dirigencia también tendría contemplado anunciar de manera formal el proyecto del nuevo estadio propio, tras haber elegido ya un terreno y avanzar en los permisos correspondientes.

Además, en el radar internacional de la directiva celeste también han sonado otras alternativas europeas de primer nivel como el París Saint-Germain o el Celta de Vigo en caso de que el calendario merengue se complique. Sin embargo, la fotografía junto a Florentino Pérez confirma que el conjunto blanco es la carta fuerte que busca jugar Víctor Velázquez.

¡DE VISITA EN EL SANTIAGO BERNABÉU Y CON NOTICIAS EN CAMINO PARA LA MÁQUINA! ????



?En plena preparación rumbo al Clausura 2027 y el Centenario de Cruz Azul el próximo año, Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, acudió al? pic.twitter.com/YSI5xOaVor — Nación Deportes (@_naciondeportes) November 25, 2026

De concretarse esta gestión en los despachos de Madrid, el Cruz Azul volvería a medirse ante el gigante español como en aquellas recordadas citas del Trofeo Teresa Herrera o el Mundial de Clubes. Por ahora, la afición cementera se ilusiona con ver a su equipo celebrar el centenario frente al club más ganador de Europa.

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