Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, decidió de no participar en un programa federal de créditos fiscales para becas estudiantiles propuesto por el presidente Donald Trump.

La disputa entre el demócrata de 61 años, quien desde el inicio de su gestión decidió renunciar a su salario como mandatario estatal, y el magnate neoyorquino que gobierna desde la Casa Blanca, atraviesa por un nuevo capítulo.

A la renuencia de J.B. Pritzker de colaborar con la política migratoria promovida por Donald Trump para detener y deportar a extranjeros carentes de estatus legal, ahora se suma la negativa de permitir que los estudiantes de Illinois reciban apoyo mediante un programa de Crédito Fiscal para Becas Federales otorgadas por el gobierno de la nación.

El posicionamiento asumido por el multimillonario empresario responde a que, bajo su perspectiva, el apoyo ofrecido por la administración federal en realidad sólo se trata de un “programa de vales escolares” que pretende desviar fondos y atención de la educación pública,

“En un momento en que la educación pública necesita inversiones más que nunca, no deberíamos desviar fondos de las escuelas públicas hacia la educación privada, especialmente ahora que las políticas de la Administración Trump están diezmando la educación.

Tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de todos nuestros estudiantes. Los fondos públicos no deben subvencionar donaciones a escuelas privadas que puedan discriminar por motivos religiosos, de orientación sexual u otras características”, escribió en una declaración compartida en sus redes sociales.

Hard work has gotten Illinois far.



We’ve upgraded our credit rating 12 times, rebuilt our infrastructure, passed universal paid leave, banned assault weapons, lowered healthcare costs, and stood up against ICE.



And there's more to come. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) November 21, 2026

En contraparte, activistas y grupos conservadores califican la negativa del mandatario estatal como un problema personal con Donald Trump que afecta el acceso de miles de estudiantes a recursos para fortalecer su formación académica.

Tommy Schultz, director ejecutivo de la Federación Estadounidense para la Infancia, emitió un comunicado señalando al gobernador de Illinois por olvidar el compromiso asumido de brincarles todo el apoyo necesario a quienes han votado por mantenerlo en su cargo, pero sobre todo para garantizar que las comunidades estudiantiles dispongan de más recursos.

“Es una muestra de insensibilidad asombrosa por parte del gobernador Pritzker, justo antes del Día de Acción de Gracias, negar a 1.9 millones de estudiantes de primaria y secundaria en Illinois el acceso a recursos educativos que les cambiarían la vida, mientras las familias se enfrentan a costos crecientes y una crisis de asequibilidad”, indica parte de la misiva.

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