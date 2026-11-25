Jared Kushner, enviado especial del gobierno de Trump y yerno del presidente, calificó al mandatario ruso Vladimir Putin como un “gran maestro de la política” y rechazó tener intereses comerciales en las zonas de conflicto donde actúa como negociador.

El esposo de Ivanka Trump aseguró que considera posible terminar la guerra con Ucrania mediante negociaciones que permitan reconstruir la relación entre Washington y Moscú.

Durante una entrevista de aproximadamente 70 minutos con Mathias Döpfner, director ejecutivo de Axel Springer, para el podcast “MD Meets”, Kushner describió a Putin como una figura histórica, organizada y preparada, que conoce profundamente los asuntos internacionales y mantiene posiciones firmes sobre el conflicto iniciado por Rusia en febrero de 2022.

“El presidente Putin es muy organizado. Hay quienes pueden estar de acuerdo con lo que ha hecho, quienes pueden estarlo o no. Pero sin duda es un maestro de la política”, expresó.

El funcionario sostuvo que el presidente ruso no solamente busca terminar las hostilidades, sino que también pretende aprovechar las conversaciones para establecer una nueva relación con Estados Unidos y abrir una etapa de cooperación. Kushner afirmó que Putin ha demostrado moderación al abstenerse de utilizar armas nucleares y consideró que existe una oportunidad para alcanzar un acuerdo que contemple garantías de seguridad para ambas naciones.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con la continuidad de los ataques rusos contra infraestructura energética y objetivos civiles ucranianos. Un bombardeo reciente en Zaporiyia dejó dos personas muertas y 48 heridas, mientras Ucrania intensificó sus operaciones contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea.

Jared Kushner praises Putin:



President Putin is very organized. People can like what he's done, they cannot like what he's done, but he's definitely a grandmaster of politics. He's a historic figure.



He's always very, very well prepared. He's very thoughtful. He takes a lot of? pic.twitter.com/ZYpI49Aelx — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Kushner cuestiona las preocupaciones europeas sobre Putin

El enviado estadounidense defendió la estrategia diplomática de Washington y rechazó que la administración Trump haya presionado al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para aceptar concesiones territoriales. “No hemos presionado al presidente Zelenskyy”, aseguró, aunque criticó la manera en que el mandatario ucraniano se ha relacionado con Trump.

También consideró que existe “mucho temor infundado en Europa” sobre la posibilidad de que Rusia amplíe sus operaciones militares hacia otros países si consigue sus objetivos en Ucrania.

Kushner explicó que las conversaciones trilaterales celebradas en Abu Dabi permitieron avanzar en un intercambio de prisioneros y abrir la posibilidad de incorporar nuevamente a socios europeos en las negociaciones. No obstante, Zelenskyy rechazó cualquier propuesta que implique abandonar territorios ucranianos, particularmente en la región del Donbás.

Jared Kushner claims:



I have no business in Russia or Ukraine. I have no business in Gaza.



Gaza, I'm doing purely to try to help the people of Gaza. pic.twitter.com/ivD52PjrCX — Clash Report (@clashreport) November 25, 2026

Gaza y los intereses empresariales de Kushner

La entrevista también abordó su participación en los esfuerzos para reconstruir Gaza y sus relaciones comerciales con países de Oriente Medio. Kushner defendió su propuesta de establecer un gobierno tecnocrático en el territorio palestino, acompañado de inversiones privadas, nuevas reglas económicas y oportunidades empresariales.

“El problema para la solución de dos Estados ha sido, en realidad, la gobernanza palestina”, sostuvo, sin atribuir el mismo peso a las acciones militares israelíes y la expansión de asentamientos en Cisjordania. Asimismo, rechazó las acusaciones de conflictos de intereses por su fondo de inversión Affinity Partners, que administra capital procedente de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

“No tengo negocios en Rusia ni en Ucrania. No tengo negocios en Gaza. En Gaza, lo único que hago es intentar ayudar a su población”, afirmó. Kushner defendió el capitalismo como herramienta de política exterior y sostuvo que la principal exportación estadounidense debería ser la libre empresa, por encima de la promoción de modelos democráticos.

Sus declaraciones reavivan el debate en Washington sobre la influencia de sus intereses privados en la diplomacia de Trump y el papel que desempeña en negociaciones internacionales de enorme relevancia.

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