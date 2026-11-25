Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, emitió un reclamo dirigido al expresidente Joe Biden señalándolo por su presunta incapacidad para, en su momento, controlar a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

En una entrevista concedida al Wall Street Journal, el abogado de 53 años mencionó estar de acuerdo con la alianza establecida desde hace décadas entre Estados Unidos e Israel, pero afirmó que el líder de la nación judía debe rendir cuentas por su estrategia bélica implementada en la Franja de Gaza.

“No creo que ni el actual presidente ni Biden hayan utilizado eficazmente la influencia de Estados Unidos para asegurarse de que las armas se utilizaran de forma acorde con los valores estadounidenses”, expuso.

Los detractores del demócrata de 84 años lo señalan por no haber actuado a tiempo limitándole el margen a acción a Netanyahu, pues de haberlo hecho muy probablemente la crisis humanitaria que sufren los palestinos no existiría.

We have a once in a generation opportunity to create a better future.



A future where American life is more affordable, prosperous, and secure ? and a future where America and our allies stand strong together. pic.twitter.com/abBDCbvmBS — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) November 20, 2026

A tres años de la ofensiva israelí en contra del grupo islámico Hamás, el Ministerio de Sanidad de Gaza y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados de Palestina (UNRWA), coinciden en señalar que más de 74,500 personas han muerto, la mayoría de ellas mujeres y niños. Además, se han contabilizado más de 175,800 heridos.

Lo controversial del tema es que, de acuerdo con el proyecto sobre Costos de la Guerra detallado por la Universidad de Brown y el Instituto Quincy para la Política Responsable, entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, el gobierno estadounidense llevaba destinados $21,700 millones de dólares en ayuda militar directa al ejército israelí.

Al respecto, previo a que se llevaran a cabo las elecciones de mitad de mandato, un amplio sector de políticos demócratas comenzó a exigir el final del patrocinio otorgado a la nación judía.

Quizá retomando esta inquietud, Josh Shapiro podría lanzarse a la aventura de contender por la candidatura presidencial demócrata en 2028, donde probablemente también figurarán Kamala Harris, Gavin Newsom y Pete Buttigieg, por citar a algunos aspirantes.

A principios de octubre, Josh Shapiro contaba con 62% de aprobación ciudadana hacia su desempeño como gobernador, lo cual resulta un interesante indicador para lanzar una candidatura.

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