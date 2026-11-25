El fiscal general saliente de Texas, el republicano Ken Paxton, comenzó a desestimar una serie de demandas de alto perfil mientras se prepara para abandonar el cargo en enero, tras su fallida candidatura al Senado y la contundente victoria demócrata en las elecciones estatales.

La retirada alcanza casos contra médicos que atendieron a jóvenes transgénero, proveedores de píldoras abortivas, organizaciones musulmanas y grupos vinculados con la inmigración y el registro de votantes. Los movimientos ocurren semanas antes de que el demócrata Nathan Johnson asuma el cargo en enero, tras la victoria demócrata en las elecciones estatales.

Paxton, aliado del presidente Donald Trump, tenía previsto dejar la fiscalía para competir por un escaño en el Senado, pero perdió esa contienda. El cambio de partido puso en duda el futuro de esos expedientes. Un cierre reciente involucra las demandas contra May Lau y M. Brett Cooper, presentadas en 2024 por presuntamente proporcionar atención de afirmación de género a menores, en contra de la ley estatal. Los abogados de ambos médicos confirmaron que los casos fueron desestimados el viernes.

ICYMI: As attorney general of Texas, Ken Paxton used his office as a conservative cudgel, filing suit after suit against liberal causes and groups. Now, after losing his race for U.S. Senate, his office is dropping many of these politically charged lawsuits without explanation.? — Lauren McGaughy (@lmcgaughy) November 23, 2026

Paxton había llamado a los profesionales “infractores de la ley” y “activistas radicales de género”, y buscaba multas y la revocación de sus licencias. Texas fue el primer estado en demandar a proveedores médicos por este tipo de atención, tras la entrada en vigor de la prohibición en 2023.

Demandas de alto perfil quedan sin efecto

Nicole LeBoeuf, abogada de Lau, afirmó que su clienta no cometió ninguna falta y la describió como “un chivo expiatorio perfecto” para la Fiscalía General. A su juicio, el cierre tras la derrota electoral de Paxton confirma que el caso tuvo motivaciones políticas. Lau trasladó su consultorio de Dallas a Oregón durante el proceso.

Las abogadas de Cooper, Simona Agnolucci y Anika Holland, indicaron que el médico siempre ha sostenido que actuó legalmente y en beneficio de sus pacientes. Paxton no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El año pasado, el fiscal retiró otra demanda contra Hector Granados; posteriormente, su oficina reconoció que el endocrinólogo pediátrico de El Paso no había violado la ley.

Outgoing Texas Attorney General Ken Paxton is ending efforts to punish two doctors who were among the first in the U.S. to face accusations of violating bans on providing care to transgender youth. https://t.co/2ohbaX3Wnq — PBS News (@NewsHour) November 25, 2026

También retiró demandas contra médicos de otros estados que enviaban píldoras abortivas a Texas, el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), Jolt Initiative y Annunciation House, un albergue para migrantes de El Paso. El gobernador Greg Abbott designó a CAIR como “organización terrorista extranjera”; Jolt fue acusada de registrar a no ciudadanos para votar.

Los casos se enmarcan en la ofensiva nacional de Trump contra los derechos de las personas transgénero. En las elecciones de mitad de mandato, los republicanos gastaron unos 183 millones de dólares en anuncios televisivos centrados en ataques sobre ese tema, según AdImpact. La contienda senatorial texana concentró 58 millones y más de 50,000 emisiones.

El gasto contrastó con las preocupaciones económicas que los votantes señalaron como prioritarias. La nueva administración demócrata deberá definir sus prioridades legales y decidir cómo manejar los casos que continúan abiertos.

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