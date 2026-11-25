Los científicos prevén que el fenómeno de El Niño de esta temporada será uno de los más intensos registrados hasta la fecha, a medida que nos acercamos a la primavera de 2027.

Por ello, aconsejan que es crucial tomar medidas proactivas con antelación

“Animamos a todos los miembros de la comunidad a elaborar un plan de emergencia familiar, conocer su nivel de riesgo, prepararse para posibles cortes de electricidad, inscribirse en programas de atención médica prioritaria (para quienes dependen de equipos médicos) y suscribirse a sistemas gratuitos de alertas de emergencia”, dijo Brian Ferguson, subdirector principal, Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES),

También recomendó que antes de que llegue la tormenta, revisen el entorno para ver si existen riesgos relacionados con árboles cercanos o arroyos locales.

“Es importante revisar los seguros, ya que tramitar o actualizar una póliza puede llevar entre 60 y 90 días. Así que deben ocuparse de esto hoy mismo”, subrayó.

Durante la videoconferencia La Oficina de Servicios de Emergencia de California comparte consejos sobre cómo prepararse para El Niño, organizada por American Community Media y California Black Media, en colaboración con la iniciativa Ready California de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), expertos en gestión de emergencias y preparación comunitaria, hablaron de las medidas concretas que las comunidades en California deben adoptar .

El doctor Michael Anderson, climatólogo estatal del Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR), dijo que el actual fenómeno de El Niño estará entre los más importantes de la historia.

“Esto implica que alterará el comportamiento de la corriente en chorro durante el invierno. En lugar de curvarse hacia el Ártico y arrastrar aire frío hacia nuestras latitudes, este año la corriente en chorro atravesará el Pacífico en línea recta”, dijo.

Precisó que al tener todo el océano Pacífico como antesala, se producirán mayores daños en la costa debido a una mayor energía del oleaje, sumado a niveles del mar más elevados. En este momento, el nivel se sitúa entre uno y un pie y medio por encima de lo habitual.

“Lo que ya estamos observando y que vimos con la luna llena de octubre (y noviembre), es una marea más alta de lo habitual, que está causando inundaciones costeras”.

Por tanto, señaló que dichas inundaciones se verán intensificadas cuando lleguen las mareas excepcionalmente altas; es algo a lo que debemos prestar mucha atención.

Hizo ver que El Niño inclina la balanza hacia una precipitación superior a la media, aunque no lo garantiza.

“Lo importante es comprender cómo llegan esas tormentas a California y cómo su temporalidad, ritmo y magnitud se relacionan con los efectos que observamos a lo largo de nuestros arroyos, riachuelos y ríos, incluidos los ríos atmosféricos, los cuales constituyen los factores determinantes tanto para nuestro abastecimiento de agua como para el riesgo de inundaciones”.

Para monitorear las condiciones a medida que avanzamos como los niveles de precipitación, embalses, el estado de la capa de nieve acumulada, así como las zonas donde los niveles de agua subterránea están por debajo de lo normal o donde hay pozos secos, recomendó visitar: cww.water.ca.gov.

Concluyó diciendo que habrá momentos en los que será fundamental prestar mucha atención a los pronósticos.

“Los impactos en la costa ya han comenzado y se intensificarán a medida que avance la temporada. Por tanto, si se encuentran en la zona costera, les rogamos que extremen las precauciones”.

Mareas excepcionales

Ferguson dijo que dado que El Niño puede provocar mareas más altas de lo habitual, sumadas a cambios en el nivel del mar, especialmente durante las lunas llenas, aconsejó prestar mucha atención al riesgo de inundaciones destructivas en las comunidades costeras.

Añadió que vigilan de cerca la formación de ríos atmosféricos, que pueden derivar en lluvias más intensas, deslizamientos de tierra y flujos de escombros, especialmente en zonas que han sufrido incendios previos o que son más propensas a las inundaciones.

“Nuestro objetivo es trabajar en estrecha colaboración para apoyar a las comunidades sobre el terreno y preparar a los equipos de primera respuesta antes de que comiencen las lluvias, a fin de garantizar que estén listos”.

Reveló que el gobernador Newsom ha ordenado una respuesta integral a nivel estatal para prepararnos ante este episodio de El Niño, con antelación.

“El 21 de septiembre, el gobernador en coordinación con el director de Cal OES firmó una declaración de estado de emergencia preventiva. Esto permite coordinar a todo el gobierno estatal, junto con agencias gubernamentales, socios locales y tribales, y las propias comunidades”.

Destacó que han puesto especial atención en asistir a las personas más vulnerables ante los efectos de un desastre: adultos mayores, personas ciegas o con discapacidad, personas sin hogar y aquellas para quienes el inglés es su segundo idioma.

Por ello, dijo que toman medidas preventivas que implican dialogar con la gente, difundir información y buscar formas de apoyar a las comunidades con el objetivo final de mantener a tantas personas a salvo como sea posible.

En conjunto, afirmó que estas acciones ayudan a reducir los riesgos a los que nos enfrentamos y a fortalecer la seguridad pública antes de que lleguen las tormentas.

Y particularmente, remarcó que están monitoreando las áreas previamente impactadas por los incendios.

Para conocer muchos de los recursos disponibles, sugirió que visiten el sitio: ready.ca.gov donde van a encontrar materiales nuevos y específicos para este año.

Ejercicios de simulación

Laura Hollender, subdirectora de Gestión de Inundaciones y Seguridad de Presas, Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR), dijo que están llevando a cabo ejercicios de simulación para analizar posibles escenarios locales.

“Exploramos cómo atender mejor a las comunidades desatendidas, identificamos los recursos disponibles en sus propios vecindarios y explicamos cómo acceder a ellos en caso de necesitar, por ejemplo, materiales para tuberías de drenaje u otros suministros ante una inundación”.

Puntualizó que han identificado 1,000 recatistas adicionales para ser entrenados en 2026; pero además cuentan con materiales para el control de inundaciones como sacos de arena, láminas de plástico y otros elementos necesarios para hacer frente a las tormentas.

Laura Amarillo, promotora en salud ambiental de la organización Vision y Compromiso dijo que trabajan con Ready California, llevando información a las comunidades.

“Realizamos actividades comunitarias como visitas puerta a puerta, llamadas telefónicas y talleres y utilizamos las redes sociales. Nos acercamos a nuestras comunidades latinas y los trabajadores agrícolas, incluso durante sus turnos de trabajo para brindarles la información necesaria”.