Las aspiraciones presidenciales de Marco Rubio comienzan a ganar fuerza dentro del Partido Republicano. Después del revés electoral de noviembre, varios congresistas consideran que el secretario de Estado podría convertirse en la figura capaz de reagrupar a un partido que necesita recuperar terreno de cara a las elecciones de 2028.

En declaraciones a Fox News Digital, la representante Nicole Malliotakis, republicana por Nueva York, elogió las capacidades políticas de Rubio y aseguró que existe interés entre sus compañeros para que considere competir por la Casa Blanca.

“Lo tiene todo. Es inteligente, carismático, sensato y conoce muy bien los temas”, afirmó la legisladora.

El respaldo también llega desde sectores conservadores. Marlin Stutzman, representante por Indiana y uno de los fundadores del Caucus de la Libertad de la Cámara de Representantes, aseguró que está completamente comprometido con Rubio porque podría convertirse en un factor de unidad.

Según el medio, los representantes Carlos Giménez y Mike Haridopolos, ambos republicanos de Florida, también han expresado su respaldo al funcionario.

JD Vance pierde terreno entre los aliados

Aunque el vicepresidente JD Vance sigue siendo uno de los principales nombres para competir por la nominación republicana, el escenario comienza a complicarse.

Una fuente familiarizada con las conversaciones internas de la administración Trump dijo al medio antes señalado que las preferencias entre los funcionarios están prácticamente divididas en partes iguales entre Vance y Rubio.

Dos funcionarios consultados coincidieron en que no existe una postura dominante sobre quién debería encabezar la candidatura republicana.

La división también refleja la incertidumbre sobre el respaldo de Donald Trump, quien recientemente elogió a ambos políticos y aseguró que los dos están haciendo un trabajo fantástico.

De acuerdo con Reuters, las derrotas republicanas en las elecciones intermedias también han debilitado la posición de Vance como sucesor natural del presidente, aunque todavía es considerado uno de los principales aspirantes.

Rubio busca conectar con los votantes latinos

Uno de los argumentos a favor de Rubio es su historia familiar. Hijo de inmigrantes cubanos, el secretario de Estado podría convertirse en el primer presidente hispano de Estados Unidos, una posibilidad que algunos republicanos consideran una oportunidad para recuperar el apoyo latino.

Malliotakis destacó precisamente ese potencial, especialmente después del retroceso electoral que sufrió el partido entre estos votantes.

Sin embargo, Rubio ha evitado alimentar las especulaciones sobre una candidatura y anteriormente ha expresado su disposición a respaldar a Vance si decide competir.

La carrera por la sucesión de Trump todavía está lejos de definirse, pero el movimiento dentro del Congreso deja una señal clara: Rubio ya no es solamente una alternativa para 2028, sino un nombre que comienza a incomodar las expectativas de Vance.

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