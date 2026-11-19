A dos años de las próximas elecciones presidenciales, el Partido Republicano enfrenta una señal de alerta que llega incluso desde sus propias filas. Una nueva encuesta revela que cada vez más estadounidenses ven posible que un demócrata regrese a la Casa Blanca en 2028, mientras una parte de los votantes de Donald Trump ya contempla una derrota republicana.

El sondeo de POLITICO, realizado por la firma PF Global después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, encontró que el 52% de los estadounidenses espera que un demócrata gane la próxima contienda presidencial. Apenas el 28% considera que los republicanos conservarán el poder y otro 20% no sabe qué partido podría imponerse.

La división también aparece entre quienes respaldaron a Trump en 2024. Aunque el 60% de esos votantes cree que los republicanos mantendrán la presidencia, el 22% considera que un demócrata ocupará la Casa Blanca en 2028.

Entre quienes votaron por Kamala Harris, la confianza en su partido es todavía mayor. El 87% espera una victoria demócrata en las próximas elecciones.

Los votantes de Trump ya miran hacia 2028

Según el medio antes citado, los resultados llegan después de las derrotas republicanas en las elecciones intermedias y en medio de las discusiones sobre la identidad que tendrá el partido cuando Trump deje la presidencia.

Pero el problema no se limita a las expectativas electorales. Los republicanos también están divididos sobre el perfil que debería tener su próximo candidato.

El 45% de los votantes de Trump quiere un presidente conservador, mientras que el 39% prefiere a alguien combativo. Además, casi tres de cada diez consideran que el próximo aspirante debería ser alguien que no haya formado parte de la administración actual.

La diferencia es todavía más marcada entre los republicanos que no se identifican con el movimiento MAGA. El 46% de ellos prefiere un candidato ajeno al gobierno de Trump, frente al 82% de sus seguidores más leales, que quiere mantener esa conexión.

Rubio y Vance aparecen en la discusión

En ese escenario, los nombres del secretario de Estado, Marco Rubio, y del vicepresidente JD Vance comienzan a generar distintas opiniones dentro del Partido Republicano.

Algunos dirigentes consideran que Rubio podría representar una alternativa con menor desgaste político, mientras otros piden una figura completamente alejada del círculo de Trump.

“Necesitamos un republicano lo más alejado posible de Trump, e incluso así, creo que va a ser una batalla”, dijo Dan McMaster, presidente del Partido Republicano del condado de Shiawassee, en Michigan, al medio citado.

La Casa Blanca, por su parte, rechazó la idea de que Trump haya perdido el liderazgo republicano. Su portavoz, Davis Ingle, aseguró que el mandatario seguirá ofreciendo resultados y pasará a la historia como uno de los presidentes más importantes del país.

Los demócratas también enfrentan divisiones

El panorama tampoco es sencillo para los demócratas. Aunque el 63% de sus votantes progresistas quiere un presidente de esa corriente, solamente el 23% de los moderados comparte esa preferencia.

La encuesta fue realizada del 7 al 10 de noviembre entre 2,000 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales.

Los resultados reflejan expectativas políticas, no una predicción del resultado electoral. Sin embargo, muestran que la batalla por definir el liderazgo de ambos partidos para 2028 ya comenzó.

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