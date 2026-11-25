El cierre de noviembre encuentra al peso mexicano en una posición complicada frente al dólar, después de varios días en los que las presiones externas han condicionado el rumbo del mercado cambiario. La incertidumbre financiera y las expectativas sobre las decisiones económicas de México y Estados Unidos mantienen la atención sobre una divisa que atraviesa una racha desfavorable.

Este miércoles 25 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $19.71 pesos mexicanos en el sistema bancario tradicional y en el mercado electrónico, donde su precio presenta variaciones a lo largo de la jornada.

La cotización llega después de que el peso registrara su quinta sesión consecutiva de pérdidas, en medio de una mayor aversión global al riesgo y las preocupaciones relacionadas con el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

Durante las operaciones del martes 24 de noviembre, la moneda mexicana llegó a debilitarse hasta las 19.4610 unidades por dólar, un nivel que no se observaba desde mayo de 2025. Aunque posteriormente logró recuperar parte del terreno perdido, hacia el cierre de los negocios cotizaba en 19.4280 unidades por billete verde, lo que representó una depreciación del 1.4%.

Uno de los factores que influye en la racha negativa del peso es la posibilidad de que disminuya el diferencial entre las tasas de interés de México y Estados Unidos, una condición que puede modificar el atractivo de mantener inversiones denominadas en pesos frente a los instrumentos financieros en dólares.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio interbancario cerró el martes en $19.4242 pesos por dólar. Esta referencia se obtiene a partir del promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

En cuanto a la cotización del dólar en el mercado cambiario, que registra movimientos durante todo el día, el precio de cierre del martes 24 de noviembre se ubicó en $19.45 pesos por unidad. Esta referencia permite observar la evolución de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios que ofrecen los bancos a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $19.3668 pesos por dólar para este miércoles 25 de noviembre. Esta cotización oficial funciona como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, pero no representa necesariamente el precio disponible en las ventanillas bancarias.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $19.1648 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este miércoles 25 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $19.0369 pesos a la compra y $19.4981 pesos a la venta. Estos valores representan referencias generales, ya que cada institución establece sus propios precios y puede modificarlos durante el día. Estas son las cotizaciones registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

Afirme: compra en $18.20 pesos y venta en $19.60 pesos.

BBVA México: compra en $18.56 pesos y venta en $19.72 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.95 pesos y venta en $19.94 pesos.

Banamex: compra en $18.84 pesos y venta en $19.92 pesos.

y venta en $19.92 pesos. Banorte: compra en $18.25 pesos y venta en $19.75 pesos.

Scotiabank: compra en $18.20 pesos y venta en $19.50 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex presenta el precio de compra más alto, una referencia favorable para quienes buscan vender sus divisas a esta institución. En cambio, Scotiabank registra el precio de venta más bajo, lo que beneficia a quienes desean comprar dólares.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, las variaciones del tipo de cambio también tienen un efecto directo en el dinero que reciben sus familiares en México. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan cotizaciones propias, por lo que la cantidad de pesos entregada por cada dólar puede cambiar dependiendo del servicio utilizado. Estas son las referencias disponibles para este miércoles 25 de noviembre:

Western Union: $18.88 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.85 pesos por dólar.

Wise: $19.45 pesos por dólar.

La depreciación del peso registrada durante las últimas cinco jornadas representa un cambio relevante para el mercado cambiario mexicano, pues un dólar más caro incrementa el valor en moneda nacional de los envíos realizados desde Estados Unidos. Al mismo tiempo, encarece las compras y obligaciones denominadas en dólares para quienes realizan operaciones desde México, en un contexto en el que la evolución de las tasas de interés continúa siendo uno de los principales elementos que determinan el comportamiento de ambas monedas.

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