Con una exhibición autoritaria de fútbol y contundencia, el Cruz Azul le pasó literalmente por encima al León al golearlo 4-0 en el Estadio Nou Camp, donde el cuadro cementero dio un golpe de autoridad acorde a su categoría de campeón defensor.

Comandados desde el banquillo por Joel Huiqui, los actuales campeones del balompié mexicano firmaron una actuación redonda bajo la lluvia para dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria de cuartos de final.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡CAYÓI EL CUARTO! Y CON MUCHA SUERTE ???



¡Le quedó el rebote! Al Toro le sonrió la suerte #ThanksgivingFutbolero pic.twitter.com/bozfe2RrYW — TUDN USA (@TUDNUSA) November 27, 2026

Apenas transcurrían ocho minutos del silbatazo inicial cuando José Paradela abrió la lata con una auténtica pintura desde fuera del área.

El mediocampista argentino controló el esférico y sacó un zurdazo cruzado implacable que dejó sin oportunidad al guardameta Óscar García, silenciando por completo a la afición esmeralda.

Lejos de conformarse con la ventaja mínima, La Máquina mantuvo el pie en el acelerador y amplió la distancia a la media hora de juego.

?¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL! ? DOBLETE DE PARADELA



¡La Máquina ya le metió el tercer gol al León! ¡A un pasito de Semis! #ThanksgivingFutbolero pic.twitter.com/K9IsoMl2bL — TUDN USA (@TUDNUSA) November 27, 2026

Nicolás Ibáñez probó suerte con un potente disparo de media distancia que se desvió en un defensor local, descolocando por completo al arquero para decretar el dos por cero.

La Máquina liquida a La Fiera en el complemento

Para la segunda mitad, el conjunto dirigido por Javier Gandolfi intentó adelantar líneas en busca del descuento, pero terminó pagando muy caros los espacios concedidos en zona baja.

Al minuto sesenta y seis volvió a aparecer la figura estelar de Paradela, quien culminó una gran jugada colectiva para firmar su doblete de la noche.

GOOOOOOL DE CRUZ AZUL ¡CERO A DOS! ?



Mala suerte para León. Nico ibáñez lanza un disparo, pero la defensa esmeralda desvía el balón y anotan el 0-2 #ThanksgivingFutbolero pic.twitter.com/6AV2WbPvUW — TUDN USA (@TUDNUSA) November 27, 2026

Con el ánimo esmeralda por los suelos, el cuadro cementero terminó de sepultar cualquier esperanza local apenas siete minutos más tarde. Gabriel Fernández se hizo presente en el marcador al setenta y tres para colocar el cuarto clavo en el ataúd del León, desatando el festejo celeste en territorio guanajuatense.

A pesar de algunos intentos aislados de Díber Cambindo y Alfonso Alvarado, la zaga visitante liderada por Willer Ditta y Gonzalo Piovi mantuvo el cero en la cabaña de Andrés Gudiño.

Incluso la lesión de Jesús Orozco en el tramo final pasó a segundo término ante la abrumadora superioridad exhibida por los capitalinos.

Con este contundente resultado de visita, Cruz Azul tiene pie y medio en las semifinales del Torneo Apertura dos mil veintiséis y buscará sellar el trámite este domingo en casa.

¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡LA ZURDA MÁGICA! ??



Disparo potente de Paradela para abrir el marcador ante León. #ThanksgivingFutbolero pic.twitter.com/EuaXu3yv7U — TUDN USA (@TUDNUSA) November 27, 2026

Por su parte, La Fiera necesitará un auténtico milagro futbolístico al verse obligada a ganar por cinco goles de diferencia para avanzar.

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