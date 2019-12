Yalitza Aparicio respalda manifestaciones por violencia de género en México

La estrella de ‘Roma’ también celebró la protesta realizada por la cantante chilena Mon Laferte

La actriz Yalitza Aparicio respaldó las manifestaciones recientes por la violencia y feminicidios que se han realizado en México, y argumentó que la manera en que se han llevado a cabo no son más que una respuesta a la omisión de las autoridades sobre el problema.

Aparicio lamentó que cuando las denuncias se hacen por los canales determinados por las autoridades “no ocurre nada”, por lo que los despliegues derivados de las manifestaciones por la violencia de género no son más que “un grito de auxilio”.

“Todas estas marchas que se dan en los Estados y en la Ciudad de México han sido juzgadas por la forma en la que se están representando, pero que yo siempre me he puesto a analizar y cuando las mujeres van a denunciarlo y lo hacen correctamente, no sucede nada, entonces que me diga el Gobierno, ¿qué forma hay para resolver esto?(…) Para mí simplemente ha sido un grito de auxilio de decir ya basta, necesitamos ayuda, qué necesitamos hacer para que realmente nos apoyen o nos escuchen“, dijo.

La estrella de ‘Roma’ además celebró la protesta realizada por la cantante chilena Mon Laferte en contra de la violencia sobre las mujeres que se vive en ese país, en la pasada edición de los premios Grammy Latinos, reconociendo que le tomó mucho valor.

“Mis respetos para lo que hizo, qué valor, yo no tendría el valor de hacer eso. Creo que ella es una persona que por lo que yo he visto en sus redes sociales se ha demostrado muy a favor de su comunidad, de su gente, que está luchando por sus derechos, y qué bueno que teniendo la posibilidad de estar frente a tantas caras haya puesto en debate esto, no tanto como el morbo de decir ‘se destapó el pecho’, sino por el mensaje que estaba transmitiendo”

A pregunta expresa sobre su participación en un videoclip con Mon Laferte, Yalitza Aparicio aseguró que sólo visitó a la cantante, aunque adelantó que en los próximos días se sabrá más sobre el tema. La especulación comenzó en redes sociales, luego de ser captada en Pachuca, Hidalgo, el mismo día de la grabación del video del tema “Plata Ta Tá”, en el cual la chilena canta a lado de Jean Carlos Santiago “Guaynaa”.

“Yo nada más la visité, quién no va a visitar a una celebridad tan famosa teniendo la oportunidad de estar cerca, así que más adelante tal vez salga un poco de información sobre eso”

Durante su visita en la Ciudad para impartir una master class con jóvenes, la oaxaqueña anunció que se unió al programa de Becas para Trascender, del Ayuntamiento de Guadalajara, para apoyar a personas que hablen alguna lengua de pueblos originarios.

“Fue algo que pensamos entre todo el equipo, el buscar una manera de alentar a las personas y rescatar nuestras lenguas, y qué mejor que abriéndoles la puerta a la educación”.

“¿Por qué es un requisito que hablen alguna lengua indígena? Porque sabemos que se están perdiendo y que necesitamos cuidarlas, además de decirles a los chicos que no hagan caso cuando los discriminen o se burlen de ellos al hablarlas, sino por lo contrario, que se sientan orgullosos porque son una oportunidad de seguir creciendo“, compartió la actriz de 25 años.

De acuerdo con voceros del Ayuntamiento, Yalitza hizo una donación monetaria, aunque ni ellos ni la actriz quisieron revelar la cifra.

“Van a necesitar cierto promedio, pero ya verán bien la convocatoria con todos los requisitos. Yo personalmente estaré pendiente de todo el proceso porque la intención es que quienes ingresen logren terminar, que no se vayan a quedar en el camino“, agregó.