California permite a Tesla reabrir su planta de Fremont con la condición de realizar “operaciones mínimas”

Tesla cuenta con más de 11,200 empleados en el estado de California

El enfrentamiento de Tesla con los funcionarios del condado de Alameda, California, llegó a su fin después que las autoridades aceptaron que la fábrica de automóviles en Fremont reabra sus puertas.

Un comunicado de prensa del condado de Alameda menciona que la empresa de Elon Musk deberá mantener “operaciones comerciales mínimas” e implementar medidas de seguridad adicionales.

Relacionado: México reabre las plantas de automóviles en coordinación con las armadoras de Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que después de conversar con Tesla acordaron que el fabricante de automóviles eléctricos podrá tomar medidas “en preparación para una posible reapertura la próxima semana”.

El departamento de salud del condado de Alameda dijo que permitiría actividades adicionales aprobadas para Tesla y otros negocios locales antes del lunes, siempre y cuando muestren progreso en el cumplimiento de sus medidas para evitar la COVID-19.

El fin de semana Musk encendió el diálogo con los funcionarios del condado de Alameda y amenazó con trasladar la sede de su empresa a los estados de Texas y Nevada después de que le habían prohibido iniciar sus operaciones.

Relacionado: México reabre las plantas de automóviles en coordinación con las armadoras de Estados Unidos.

Musk se ha quejado de las órdenes de confinamiento en California para detener la propagación del coronavirus, calificando las medidas como “fascistas”.

“Si alguien quiere quedarse en su casa eso es genial, se le debe permitir quedarse en su casa, no se le debe obligar a salir, pero decir que no está permitido salir de tu casa y si lo haces serás arrestado, eso es fascista”, dijo Musk. “Esto no es democrático. Esto no es libertad. Devuélvanle a la gente su maldita libertad”.

El martes el presidente Donald Trump expresó su apoyo a Musk y a la reapertura de Tesla a lo que Musk respondió con un ¡Gracias! en un tuit.

Thank you! — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2020

Según los registros de empleo Tesla cuenta con 11,239 empleados en la entidad. En Fremont se ubica la planta armadora donde se construyen automóviles eléctricos para los consumidores de América del Norte y Europa.

También te interesará: