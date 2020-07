VIDEO: “Esto les va a pasar a los que no se alineen con nosotros”, amenazan narcos

Al jovencito lo torturaron y después lo asesinaron sin piedad

Narcotraficantes del Grupo Sombra volvieron a mostrar un video en el que interrogaban a un joven y lanzan amenazas contra rivales que operen en lo que aseguran es su territorio ubicado al norte del estado de Veracruz en México.

En las escenas de 28 segundos aparece un joven visiblemente golpeado que a penas si se puede sostener pues se tambalea mientras cuatro sujetos se encuentran de pie, con armamento de grueso calibre, los rostros cubiertos y ropa táctica. Uno de ellos le apunta con el arma que porta, esto porque supuestamente se pasó de un grupo a otro.

Tras preguntarle su nombre uno de ellos dice:

“Esto va a pasar a todos los chapulines que anden vendiendo su p*to material y no se alineen con nosotros, vamos por ti mapache, pinocho, hijos de su p*ta madre se salvaron. Esmeralda Segura no porque seas hijo de un huacho no se te va hacer nada (…) eso de andar bajando material de México, la plaza tiene dueño”, sentencia la voz distorsionada que se escucha en el video. Tras ello, según la información difundida el joven fue asesinado.

Se trata del segundo clip de esa naturaleza difundido en menos de un día por parte de esta agrupación del narcotráfico, pues como te informamos, en una grabación previa, torturaron y asesinaron a un joven en el municipio de Tuxpan en el estado de Veracruz en México.

A la víctima que mantienen colgada de cabeza la acusan de ser un “chapulín” (en el mundo del narcotráfico significa que son sujetos que cambian de un cártel a otro) y de vender drogas, además lanzan amenazas a quienes vendan narcóticos para otras agrupaciones criminales.

Según reportes de redes sociales, en esta semana han sido varias las ejecuciones que el Grupo Sombra se ha adjudicado en la zona que opera, pues junto a los restos de las personas asesinadas dejan narcomensajes en los que dicen haber estado detrás de los asesinatos.

