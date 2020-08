VIDEO: "Soy Mencho, mi guerra es en contra..." así comienza la temible amenaza del CJNG

"Yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear", dice el sujeto encapuchado

Un nuevo mensaje del Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue difundido en redes sociales, en donde aparece un hombre leyendo un mensaje en nombre del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero.

En él lanzan un mensaje en contra de Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías, líder de las autodefensas del municipio de Tepalcatepec, hombre que se hizo famoso “famoso” en el mundo del narcotráfico luego que en los últimos días de agosto de 2019 con un video grabado con dron y un narcocorrido el grupo que tiene a su cargo con apoyo de los Cárteles Unidos, mostraron cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación sufrió una derrota tras un enfrentamiento.

#OJO #Michoacán Reaparece "El Grupo Élite" del Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" y declara que la guerra no es contra la población de #Tepalcatepec, sólo contra Juan José Farías Álvarez Alias "El Abuelo".#México pic.twitter.com/WU1kTFBUbY — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) August 1, 2020

“Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilí, Moy Farra, Chelo Pólvatas, la gente que levanta un arma de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salga de sus casas, no queremos afectarlos ustedes saben bien, que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”, dice el sujeto.

“Les reitero soy Mencho, sal a pelear Abuelo hijo de tu p*ta madre, vato corriente, no eches a la gente p*ndeja por delante que no sabe levantar un rifle y ustedes, guardia nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da el Abuelo, yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear, como los manda el Abuelo, yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear mi gente”, advierte el hombre rodeado por varios tipos fuertemente armados.

Y es que en las últimas semanas se han registrado varios enfrentamientos entre los Cárteles Unidos y el CJNG el cual ha dejado como saldo un número indeterminado de muertos, vehículos y hasta casas incendiadas.

