VIDEO: “Nos traen a morir”, dice sicario de Los Viagras, le pagaron $134 dólares por luchar con CJNG

Esto es lo que cuesta la vida para los jóvenes reclutados por el narcotráfico

En redes sociales circula un video de un supuesto integrante del Cártel de Los Viagras también conocido como La Nueva Familia Michoacana (LNFM) quien confiesa que lo obligaron a enfrentarse al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El supuesto narcotraficante denuncia que lo dejaron ir a morir y todo por el equivalente a $134 dólares a la semana en la comunidad del Aguaje, en el municipio de Aguililla, en el estado de Jalisco en México.

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México//VIDEO: Policías vs narcos en Michoacán// Fotos del Chino Ántrax muerto en la morgue

“Nos traen a matar, nos traen a morir, nada más por tontos, con engaños, esas son mam*das oigan, eso no está bien, no nos pagan más que una miseria, nos engañan que no vamos a hacer esto y estamos entregando nuestra vida, eso no es justo, eso no es justo, me estaban pagando 3,000 miserables pesos ($134 dólares), una semana me pagaron nada más”, confiesa la víctima al ser cuestionado por los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además señala, que una persona lo reclutó identificada como el Yoghurt, cuando salió de un anexo o centro de rehabilitación y que además otras 14 personas iban con él a la hora de que los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo sometieron pero que ellos pudieron escapar.

Como te informamos, narcotraficantes que integran el Cártel de Los Viagras estarían secuestrando jóvenes para reclutarlos y que enfrenten al Cártel Jalisco Nueva Generación.

#LosViagras están secuestrando jóvenes para mandarlos a pelear en la guerra contra del #CJNG,el joven menciona que fue secuestrado mientras cortaba limón en #Apatzingan y de ahí lo llevaron a una casa de seguridad a #Paracuaro #MexicoRojo @FuriaNegra7 @vigilantehuaste @LPueblo2 pic.twitter.com/fvvQ4Hb7rb — 🇲🇽 🇲🇽 ALERTA CODIGO ROJO 🇲🇽 🇲🇽 (@ALERTACODIGORED) August 1, 2020

A decir de un video que circuló previamente en redes sociales, una supuesta víctima dice que lo privaron de la libertad para mandarlo a pelear la “guerra” que hay en contra del cártel que comanda Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero.

Según denuncias, el joven estaba cortando limones en el municipio de Apatzingán cuando fue secuestrado, detallan que lo habrían llevado a a una casa de seguridad del municipio de Parácuaro.

También te puede interesar:

Sicarios ahorcan a familia completa; niña entre las víctimas // VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

Narcos amenazan a doctores por coronavirus // Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de hijos de El Chapo

Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Los últimos momentos de la Catrina del CJNG, tenía una herida de bala en el cuello