VIDEO: Narcos amenazan con matar a todos los que no les paguen extorsiones

Lanzan sangrienta advertencia que va contra quienes los desafíen y ponen como ejemplo a un periodista que habrían matado

Un grupo del narcotráfico que se identifica como los Tlacos amenazó con asesinar a todas las personas, ciudadanos, periodistas y empresarios en caso de no pagar las extorsiones también conocidas como cobro de piso en los municipios de Iguala y Chilpancingo en el estado de Guerrero al sur de México.

Mediante una grabación en la que aparecen varios sujetos fuertemente armados, una voz distorsionada lanza la intimidante amenaza en contra de las personas que se ganan la vida honradamente.

ZONA DE GUERRA NORTE CENTRO #GUERRERO VIA RS "LOS TLACOS" DE ONESIMO MARQUINA, MANDAN MENSAJE X MEDIO DE MARCELO RÍOS, LÍDER SINDICAL DE LA NARCO-MINERA "MEDIA LUNA"… ANUNCIAN EJECUCIÓNES A QUIENES NO PAGUEN "COBRO DE PISO" EN AMBOS MUNICIPIOS… pic.twitter.com/xtGr3pV3VM — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) September 9, 2020

“Gente de Igual, Chilpancingo, me presento, soy Marcelo Ríos Zúñiga, líder sindical de la minera Media Luna, a mi mano derecha tengo a Víctor Manuel Ramírez, somos originarios de Nuevo Balsas y nada más les queremos dar a saber que de aquí en adelante el que no pague la cuota señalada los iremos matando como al payaso, al periodista. Si no también les balacearemos sus lugares de trabajo, tal como le pasó a las oficinas del periódico, tienen que cumplir tal como lo hacen las empresas, de la mina Media Luna, y la de mezcala ya nada más será un aviso ya traemos los nombres. Las empresas somos el comando élite del fantasma (risa). Ya saben estamos en Iguala y Chilpancingo“, sentencia el sujeto.

Al parecer el sujeto hace referencia al ataque armado que sufrió el periódico Diario de Iguala que denunció una agresión contra sus instalaciones el 4 de agosto. A decir del propio medio de comunicación, al momento del ataque no había personal laborando, pues debido a la epidemia de coronavirus o COVID-19 los trabajadores no asisten a las instalaciones. Aquel día, la Fiscalía del estado informó que en el lugar, los peritos recabaron casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

En tanto, días antes, el 2 de agosto, fue asesinado el periodista Pablo Morrugares, director del portal digital P.M Noticias de Iguala, quien estaba relacionado con uno de los inculpados con la desaparición de los 43 normalistas, hecho conocido como caso Ayotzinapa., aunque se desconoce si es a él a quien hacen referencia.

