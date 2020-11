Gobernador de California alienta el voto y da las herramientas para ubicar su centro electoral más cercano

El día de las elecciones llegó y en California hay muchas cosas que decidir además del presidente del los Estados Unidos, por lo que el gobernador Gavin Newsom realizó un llamado a los californianos que aún no han votado para que ejerzan su derecho.

Al menos 12 proposiciones están en la boleta electoral del estado y muchas de ellas definirán reformas en aspectos sociales, económicos y laborales muy importantes para los californianos.

Miles de centros electorales estarán abierto a lo largo del estado dorado hasta las 8 de la noche. El gobernador Newsom recordó que si aún no se ha registrado para votar aún puede hacer en el lugar de votación.

CALIFORNIA: the polls are officially OPEN!

Polls close at 8:00PM tonight.

You can STILL register to vote in person at your polling place.

Bring your mask.

If you’re in line by 8:00PM stay in line — you will be able to vote.

Find your polling place: https://t.co/XlF6WVh2yE

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 3, 2020