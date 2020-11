VIDEO: Grupo armado declara la guerra a narcos en zona turística de Cancún.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un grupo de sujetos armados desafió a cárteles del narcotráfico que operan en el estado turístico de Quintana Roo en México.

Mediante un video que circula en redes sociales, acusaron a las autoridades de estar presuntamente coludidas con bandas del crimen organizado y pidieron a la ciudadanía unirse a ellos para combatir a la delincuencia que vive de extorsionar a empresarios, en específico en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.

“Este es un llamado a todos los negocios de Cancún, comerciantes, constructoras y empresarios a que no se dejen amedrentar por esos muertos de hambre extorsionadores que amenazan a ‘rostipollos’ y negocios de construcciones. Se les hace una cordial invitación a la gente del pueblo cansada de las injusticias, de la inseguridad a unirse a nosotros, un grupo de autodefensas para salir de cacería contra estos contra esto muertos, muertos de hambre que extorsionan pollerías a través de videos, este video es con el fin de reforzar la seguridad de la ciudadanía y poner un alto a las extorsiones, cobros de piso, robos, asaltos y de antemano del pueblo de Cancún y de Quintana Roo, tienen nuestro total apoyo”, señala el sujeto que habla a la cámara.

“El Gobierno de Quintana Roo, no queremos represalias ya que nosotros sí nos estamos preocupando por brindar seguridad al pueblo del estado, nosotros no somos criminales, nosotros somos del pueblo, el pueblo unido, levantamos armas para autoprotegernos ya que la policía no nos garantiza la seguridad que deberían darnos ya que ellos andan desapareciendo a la gente como es el caso de la joven levantada y entregada por la misma policía al cártel. Estamos luchando porque se haga respetar los derechos humanos de los ciudadanos y para darle una mejor seguridad, el Gobierno de Quintana Roo ya que no nos apoyan que no nos perjudiquen en nuestra labor. De ante mano, muchas gracias”, finaliza el hombre con el rostro cubierto quien es flanqueado por 5 sujetos.

