El pasado domingo California detectó más 1,000 nuevos casos de coronavirus por hora

Al menos 30 millones de personas fueron enviadas a confinamiento en sus hogares desde esta semana en al menos tres regiones de California y aunque al inicio parecía extremista, este lunes las autoridades han confirmado un importante número de nuevos casos.

El gobernador Gavin Newsom informó durante una rueda de prensa realizada esta mañana, que en las últimas 24 horas se detectaron un total de 24,735 nuevos casos. “Esto es sustancialmente mucho mayor de lo que habíamos visto en el pasado”, enfatizó el mandatario. En promedio, es como si se hubieran detectado más de 1,000 nuevos casos por hora.

En California hay una tasa de positividad de 8,4% con respecto al número total de pruebas realizadas, que en un promedio de siete días, realiza 209,740 pruebas por día. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, en el estado dorado se han realizado casi 26 millones de pruebas de detección del virus.

We are at a pivotal moment in our fight against COVID. Wear a mask. Be careful.

– ICU: up 69% last 2 weeks

– Hospitalizations: up 72% last 2 weeks

Por su parte, las hospitalizaciones por la enfermedad han aumentado un 72% en las últimas dos semanas, pero también han aumentado el numero de pacientes que necesitan cuidados intensivos en un 69% en los últimos 14 días, comprometiendo la cantidad de camas disponibles y lo que ha llevado a dos regiones ha declarar confinamiento absoluto.

This #COVID19 surge is real & we can stop it: Stay home. Wear a mask. Don't mix.

Our regional Stay at Home Order goes into effect when regions have < 15% ICU capacity.

Help is on the way. Vaccines are coming. Together we will bend the curve & save lives. https://t.co/snYe5v55Rw pic.twitter.com/GjCKmwBwne

