Extienden plazo para solicitar la ayuda económica para pequeños negocios de California

Autoridades de California han extendido el plazo para solicitar la ayuda económica del Programa de Subvenciones de Ayuda COVID-19 para pequeñas empresas, el cual fue anunciado el pasado 30 de diciembre por el gobernador Gavin Newsom.

En principio la fecha límite para solicitar la ayuda era este viernes 8 de enero, pero tras la abrumadora respuesta de cientos de miles de pequeños comerciantes, los cuales colapsaron el sistema para enviar el formulario, las autoridades extendieron el plazo hasta el próximo 13 de enero.

Eligible businesses & nonprofits can apply NOW for up to $25,000 through CA Relief Grant Program. Application deadline is extended to 1/13/21. Applicants-in-process will receive an email from Lendistry to upload documents beginning 1/6/21. https://t.co/ZKY9SXveGZ. #CAReliefGrant pic.twitter.com/9XR8l1v3Gx

— Office of the Small Business Advocate (@CaliforniaOSBA) January 6, 2021