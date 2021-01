VIDEO: Momento exacto que pandillero de MS-13 mata a exnovia, Karen Ruiz en California

Autoridades de California buscan a un presunto miembro de la pandilla del narcotráfico MS-13 que fue captado por una cámara de vigilancia matando a su exnovia frente a su hija de tres años.

La víctima, identificada como Karen Ruiz, de 35 años, estaba llevando a su hija a la casa de la niñera el miércoles en Arleta, California, cuando notó que Herbert Nixon Flores, de 46 años, salía de un vehículo para perseguirla, informó KABC .

❗️Graphic Video❗️

46 yr old Herbert Nixon Flores is wanted for the heinous murder of his ex-girlfriend on the morning of January 6 on Bartee Ave in Pacoima.

Flores is considered armed & dangerous.

Any info call LAPD Valley Bureau Homicide 818-374-9550https://t.co/gl1GDO6ywU pic.twitter.com/ZYLGjzWCDG

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 8, 2021