Golpe al Mayo Zambada, caen 19 de sus operadores en California

Autoridades de San Francisco, incautaron más de 1,543 libras de narcóticos y arrestaron a 19 operadores relacionados con el narcotraficante Ismael “el Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa (CDS).

Estas acciones se acumularon desde el verano pasado en la operación Burnt Orange. El área de los decomisos fue la Bahía Sur, a donde llegaban los narcóticos provenientes de México, reportaron David Anderson, fiscal federal del Distrito Norte de California y Daniel Comeaux, jefe de división de la Administración del Control de Drogas (DEA) en California.

572 lbs #meth supplied by the Sinaloa Cartel seized in South Bay Area. Firearms & firearm components sent to Mexico. ⁦@FBISanFrancisco⁩ ⁦@USAO_NDCA⁩ pic.twitter.com/uWeEFKX8XC

— DEASanFrancisco (@DEASANFRANCISCO) February 11, 2021