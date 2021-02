A 5 meses de iniciar su romance, Cynthia Klitbo y Rey Grupero ya tienen planes de unir sus vidas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cynthia Klitbo y Rey Grupero decidieron hacer público su romance el pasado 26 de octubre, desde entonces no dejan de presumir su amor en redes sociales. Aunque actualmente se encuentran lejos debido a que la actriz viajó a Perú para grabar una serie y el youtuber vive en México, ya piensan en unir sus vidas para siempre.

Con tan solo cinco meses de relación, la pareja ya piensa en dar el siguiente paso. Así lo revelaron durante una entrevista con el programa Despierta América, en donde confesaron que ya tienen planes de permanecer unidos por el resto de sus vidas.

“Dijimos, pues un ritual estaría padre, pero la verdad es que un documento pues ya es mucho, pero no hay quinto malo, yo estoy muy enamorada“, expresó la actriz, quien no puede ocultar su amor.

Cynthia y Alberto Ordaz han demostrado ser una pareja que, a pesar de la distancia y el tiempo, han sabido adaptarse y con ayuda de la tecnología se comunican todos los días y a todas horas, “hasta diez veces al día“, reveló ella.

A la par, el polémico youtuber compartió cómo le gustaría sellar su compromiso con la actriz:

“Me gustaría hacer un ritual en la playa, enfrente De Dios; con la conexión más honesta, no con un cura ni con un pastor, sino con nuestros corazones, decirle que me quiero quedar con ella, amo a Cynthia Klitbo“, reconoció en video llamada.

La actriz está más enamorada que nunca, por lo que celebra su amor todos los días: “Él es mi eterno San Valentín, todos los días de mi vida es la persona que hace que yo sienta las distancias más cortas“, añadió.

Debido a la distancia que les impide disfrutar de su amor plenamente, la actriz aceptó que en ocasiones le cuesta mucho trabajo e incluso llega a las lágrimas: “Me desespero mucho, me da sentimiento, me dan ganas de llorar porque quisiera estar con él, pero no podemos hacer nada“.

La pareja culminó la entrevista con románticas confesiones, en donde ella aseguró que le gustaría que la muerte la encontrara en bazos de Rey Grupero: “Espero hacerme vieja con él, morirme en sus brazos si es posible“.