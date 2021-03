Lo que se sabe del supuesto romance entre Drake y Kim Kardashian

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West tomó por sorpresa a los fans de la familia Kardashian-Jenner, y es que a pesar de todos los rumores el matrimonio se había mantenido como uno de los más sólidos del medio artístico. Sin embargo las cosas cambian y han tenido que tomar caminos diferentes. Ahora se dice que por un lado Kim se lo está tomando con calma mientras que Kanye no lo acepta; y un rumor nuevo podría perturbar aún más la paz del rapero pues se dice que Drake estaría en una relación con Kim.

Los rumores surgieron de la misma forma que nació el supuesto romance entre Jeffree Star y Kanye West: a través de Tiktok. Algunos usuarios analizaron la canción “In my feelings” del rapero que contiene la frase “Kiki do you love me?”, el apodo tradicional de Kim. Cuando salió el tema en 2018 el rapero también estuvo en el ojo del huracán por la frase y aclaró que no se trataba de Kim.

Pero la historia no termina ahí pues en su nuevo tema “Wants and needs” Drake volvió a lanzar una referencia al matrimonio de Kim, esta vez nombrando al propio Kanye. “Probablemente debería acercarme con Yeezy, necesito un poco de Jesús / Pero tan pronto como comencé a confesar mis pecados, él no nos creyó”, dice la canción.

Los usuarios de inmediato comenzaron a unir los puntos nuevamente, lo que hizo que el rumor se avivara. Lo cierto es que además de estas canciones, no hay indicios de que Kim sea una de las conquistas de Drake por lo que esto es solo una teoría con la que se divierten los fans.

Esta no es la primera vez que se acusa a la estrella de ser infiel, en el 2019 se dijo que fue vista con un “hombre misterioso” el cual no formaba parte de su equipo de seguridad. Además en junio de 2018 se le relacionó con el jugador profesional de la NFL, Marquette King. En ese entonces el propio deportista reaccionó a las especulaciones en su cuenta de Twitter únicamente escribiendo el hashtag “#Rumors”.

Drake recrea su millonaria mansión de Toronto con piezas LEGO y este fue el resultado

Así fue el fallido romance entre Drake y Rihanna

Así es la mansión de Drake, en la que gasta más de $200 mil dólares en pura limpieza