Crecen protestas en Estados Unidos por ola de violencia racial

Asiáticos, afroamericanos, latinos y blancos se unieron este fin de semana para realizar distintas protestas en diversos estados de Estados Unidos y manifestarse en contra de creciente ola de violencia racial.

En el sur de Minneapolis, más de 300 personas se manifestaron con el puño en alto y al ritmo del sonido sanatorio del gong en recuerdo al asesinado de George Floyd quien perdió la vida asfixiado por el expolicía Derek Chauvin.

También en Minneapolis, los asistentes a la marcha recordaron a las seis mujeres de origen asiático asesinadas en marzo en Atlanta; al afroamericano Daunte Wright y al hispano Adam Toledo, de 20 y 13 años, respectivamente, que murieron en Brookyln Center (Minnesota) y Chicago Illinois, tras recibir disparos de policías.

La protesta que nació bajo el lema “Negros y Amarillos” y organizada por el grupo Stop AAPI (Asiáticos-Estadounidenses e Isleños del Pacífico) Hate y otros colectivos asiáticos, quiso ser un “ejercicio de curación” para dos comunidades “traumatizadas”.

En Miami, Florida, cerca de 50 personas protestaron este domingo por la violencia policial y la muerte del joven negro Daunte Wright a manos de un agente del estado de Minnesota.

Los manifestantes marcharon desde la Torre de la Libertad hasta la central de la Policía del condado de Miami-Dade y regresaron al emblemático edificio donde a menudo se realizan protestas de tipo social y político en la ciudad.

Los congregados portaban carteles en favor del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y pedían que se retirasen fondos a las agencias de policía de todo el país, que en los últimos días se han vuelto a ver envueltas en polémicas por nuevos casos de exceso de uso de violencia.

"This…is addressed to our President, @JoeBiden. You said that if we get you into office–we elect you into office–you got our back. You said, "Black community, I got your back. You had my back, I got your back."– #DaunteWright protester on Biden not following through w/ promises pic.twitter.com/hDTFUOcKeJ

— Status Coup News (@StatusCoup) April 18, 2021