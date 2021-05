Secretario de Educación espera que todas las escuelas estén abiertas a tiempo completo en septiembre

El secretario de Educación Miguel Cardona dijo el jueves por la mañana que espera que todas las escuelas estén completamente abiertas para el otoño por primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus hace más de un año.

Cardona hizo sus comentarios en el programa “Morning Joe” de MSNBC, reconociendo que el presidente Joe Biden alcanzó uno de los objetivos de su administración de abrir la mayoría de las escuelas K-8 al aprendizaje en persona cinco días a la semana esta primavera.

Just now on @Morning_Joe, Education @SecCardona says, "With regard to the September, yes, I expect all schools to be open full-time in person for all students." pic.twitter.com/xVhjdERkmJ

— The Recount (@therecount) May 6, 2021