Beneficios por desempleo: estiman que más de 7 millones de personas dejarán de recibir el pago semanal en septiembre

La Century Foundation calcula que hasta 7.5 millones de trabajadores perderán el acceso a todas las ayudas por desempleo el próximo 6 de septiembre. La prestación adicional de $300 dólares semanales forma parte de la Compensación de Emergencia por Desempleo (PEUC) que hace un año cerca de 32 millones de personas solicitaron las prestaciones después de la llegada de la pandemia de coronavirus. Desde entonces y hasta julio esa cifra se ha reducido a unas 13 millones de personas.

Los trabajadores inmigrantes, entre ellos los latinos, han sido uno de los grupos más afectados por el desempleo durante la pandemia, sin embargo, ahora parece que se están recuperando de acuerdo a un estudio del Pew Research Center.

La fecha de terminación de las prestaciones extraordinarias por beneficios por desempleo fue fijada el 6 de septiembre en el Plan de Rescate Americano del Presidente Biden que amplió la legislación original de la Ley CARES, desde marzo de 2021 hasta el Día del Trabajo. Sin la prórroga, se calcula que 11.4 millones de personas habrían quedado desamparadas después de perder su empleo por la pandemia de coronavirus.

Estados Unidos acaba de registrar el 50% de la población que ha recibido una dosis completa de la vacuna contra la COVID-19, los estados han reabierto su economía y han vuelto a implementado normas en el uso de mascarillas y algunas compañías están exigiendo a sus trabajadores recibir un esquema completo de la vacuna antes de regresar a las oficinas.

Las cifras más recientes del desempleo difundidas por el Departamento del Trabajo muestran que julio registró el mayor aumento de personas que se han reincorporado al trabajo al registrar casi 1 millón de personas ubicando la tasa de desempleo en 5.4%, aún por encima de la registrada antes de la llegada de la pandemia.

Parece que la economía se está recuperando, sin embargo, algunas personas podrían considerar que las prestaciones por desempleo ya no son necesarias cuando están por terminar en menos de un mes.

Hasta el momento la Casa Blanca aún no ha decidido si es necesario prolongar el programa. Jen Psaki, la secretaria de Prensa, dijo que el presidente Joe Biden “no ha tomado la decisión de prorrogar el programa, pero tampoco ha tomado la decisión de no hacerlo. La decisión final no se ha tomado”, dijo Psaki durante una rueda de prensa ofrecida el 6 de agosto.

Psaki tells @nancycordes that "there has not been any decision" yet about whether the Biden administration will seek to renew expanded unemployment benefits when they expire in early September https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/N5UB6IUdOj

— CBS News (@CBSNews) August 6, 2021