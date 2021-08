Bombazo: Cristiano Ronaldo y un cambio de último momento tras su inminente salida de la Juventus

De lejos está siendo el mercado de fichajes más movido en los últimos años. Lionel Messi se fue al Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé está muy cerca de ir al Real Madrid y Cristiano Ronaldo pidió la salida de la Juventus de Turín. Las flechas apuntaban a que el futuro de CR7 estaría en el Manchester City de Pep Guardiola, pero en el último instante se sumó un viejo conocido que prácticamente se hizo con el astro portugués: el Manchester United.

Juventus have just received an OFFICIAL bid from Manchester United for Cristiano Ronaldo. They’re ready to find an agreement to complete the deal. 🚨🇵🇹 #MUFC

Paul Pogba is not included in any negotiation. Manchester City only had verbal talks and are now OUT of Ronaldo race.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021