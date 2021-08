Marcha por el derecho al voto convocó a miles en Washington D.C.

Unos 58 años después de que el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. diera su discurso “I have a dream” en la primera marcha en Washington, su hijo, Martin Luther King III, y otros activistas y defensores participaron en la Marcha por el Derecho al Voto en la capital de la nación el sábado.

La manifestación realizada en Washington D.C. y también en otras ciudades de Estados Unidos pidió al gobierno federal que proteja y amplíe los derechos de voto.

La gente se reunió para la marcha de Washington el sábado temprano, en una manifestación se prolongó hasta la tarde. Se estima que asistieron 50,000 personas, según WUSA.

La manifestación en la capital transcurrió en un tono reivindicativo y al mismo tiempo festivo, con gritos, cantos y bailes por las calles del centro hasta llegar al Mall, la explanada que va desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln, en honor al presidente Abraham Lincoln (1861-1865).

Los participantes en la protesta portaron pancartas con mensajes como “Protejan los derechos civiles” o “Es 2021 ¿Por qué todavía tenemos que luchar por el derecho a voto?.

58 years ago, brave Americans joined together for the #MarchOnWashington to demand freedom and justice for all.

Today, old battles have become new again and I’m here at the National Mall to call on the Senate to pass #HR4, the John R. Lewis Voting Rights Advancement Act! pic.twitter.com/radBblR5aD

— Rep. Terri A. Sewell (@RepTerriSewell) August 28, 2021