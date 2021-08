California estudia propuesta de ley para que empleados del sector privado presenten certificado de vacunación de COVID-19

Trabajadores del sector privado de California tendrían que estar obligados a presentar certificados de vacunación de COVID-19 en caso de que se apruebe una propuesta de ley que se contempla en el estado.

Esta medida se tiene considerada como un recurso para intentar detener la propagación de la enfermedad ante el incremento de casos diarios debido a la variante Delta del virus SARS CoV-2, que es más contagiosa.

La propuesta también tendría como objetivo vacunar al mayor número posible de residentes.

Según datos del Departamento de Salud Pública de California, poco más de 22.5 millones de personas se han vacunado completamente en la entidad.

California COVID-19, By The Numbers:



🔹 Confirmed cases to date: 4,213,057

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed



More information at https://t.co/TLLUGwPGY7. pic.twitter.com/jhTfXfr9DN

— CA Public Health (@CAPublicHealth) August 30, 2021