Sylvia Pasquel responde a quien la criticó por mostrar los severos daños en su casa: “Bola de gente envidiosa”

Aunque tarde, pero Sylvia Pasquel aprendió la lección y aseguró que nunca volverá a compartir en redes sociales lo que le pasa porque jamás falta la gente envidiosa que “solo quiere joder”.

Molesta y al mismo tiempo decepcionada por la falta de empatía de los usuarios de Twitter, la actriz dijo que tras publicar que su casa de Acapulco sufrió severos daños por el temblor del martes, fue blanco de burlas y críticas.

“Ya me mandaron fotos (de la casa), sí tuve daños en algunas partes, no dentro de la alberca, sino fuera de la alberca y tuve daños en una pared que colinda con la calle de abajo”, comentó la protagonista de la obra Rosa de Dos Aromas que termina temporada en CDMX el 19 septiembre.

“Se ha portado tan mal la gente en las redes, ha sido tan grosera y me han hecho tanta burla que ya la verdad no quiero hablar del tema porque a veces la gente se vuelve tan cruel”.

Señaló que su casa de Acapulco es producto de su trabajo y esfuerzo de muchos años de carrera. Lo que tiene nadie se lo ha regalado.

“En 53 años de esfuerzo lo menos que pude haber hecho fue comprarme una casa para mi retiro. Nadie me ha dado nada, todo me lo he ganado con mi esfuerzo, trabajando de sol a sol como pa´que la gente se esté burlando y esté fregando. Desafortunadamente aprende uno las lecciones”, añadió.

“No vuelvo a compartir nunca nada de lo que me pase porque la gente en vez de ser empática, empieza a joder y no se vale. Me pasaron el teléfono de una persona que es estructurista y justo le iba a hablar pa´ que vaya a hacer la evaluación. ¡Lo que va a costar y yo sin trabajo!”.

Algunos de los comentarios que recibió, expresó, eran en referencia a que ella es rica.

“Escribieron ‘lo lamentable es que la gente se quede sin casa, usted es bien rica, tiene hartas casas‘. Ni saben, ni saben, bola de gente envidiosa ni sabe lo que me ha costado tener lo que tengo porque lo he trabajado, nadie me lo ha regalado”.

Amante de las mascotas, la actriz usó sus redes sociales en servicio a la comunidad.

“El día del temblor yo hablándole a todo el mundo ¿Dónde estaban los perritos perdidos? haciendo labor ¿Qué hicieron estos que están critica y critica, jode y jode? ¿A poco se ponen a chambear? no, verdad”, señaló.

