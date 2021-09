Massachusetts recibe los restos de la soldado latina muerta en un atentado suicida en Afganistán

El cuerpo de una infante de marina estadounidense muerta en un atentado suicida en Afganistán regresó a su casa en Massachusetts el sábado, en el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 9/11 contra Estados Unidos que llevaron a la guerra más larga de Estados Unidos, reportó WCVB desde Boston.

La sargento Johanny Rosario Pichardo murió en el atentado con bomba del 26 de agosto cerca del aeropuerto de Kabul, donde la gente estaba siendo evacuada en medio de la toma de Afganistán por los talibanes.

Una docena de otros miembros del servicio estadounidense y 169 afganos murieron mientras la gente luchaba por ingresar al aeropuerto y en vuelos fuera del país.

Los restos de la joven militar de 25 años, que sirvió en la Fuerza Anfibia Naval, Task Force 51 / 5th Marine Expeditionary Brigade, llegaron al Aeropuerto Internacional Logan de Boston poco antes del mediodía.

Los compañeros de la Infantería de Marina, así como los socorristas locales y estatales, se mantuvieron firmes cuando el avión que transportaba a Rosario Pichardo llegó al hangar.

La familia de Rosario Pichardo, nativa de Lawrence, presentó sus respetos en el aeropuerto antes de que el ataúd fuera colocado en un coche fúnebre. Se pudo ver a su madre besando su ataúd.

💔 The mother of USMC Sgt. Johanny Rosario Pichardo kisses her daughter's casket as it arrives in Massachusetts for the final trip to her home of Lawrence. Sgt. Rosario Pichardo died in the Aug. 26 bombing near the Kabul airport. https://t.co/7gnh5cKeSO pic.twitter.com/Bcnwrm8Ln4

