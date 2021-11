Video: “Si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador”; exfuncionario mexicano dice que lo obligaron cantar tema de Lalo Mora para perdonarle la vida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, exfuncionario mexicano quien hasta hace unas semanas era diputado local por el estado de San Luis Potosí, reveló que durante el tiempo que estuvo secuestrado fue amenazado de muerte por protestar en un concierto del cantante Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León.

En entrevista para un programa de radio mexicano, el Mijis aseguró que, en primer lugar, recibió amenazas contra él y a su familia, durante la semana previa a ser secuestrado y luego el exfuncionario indicó que las personas que lo secuestraron lo torturaron durante varias horas y que, finalmente, para perdonarle la vida le pidieron que interpretara una de las canciones de Lalo Mora.

-Leer más: VIDEO: Sicarios se graban al asesinar a jovencita // Hasta tus hijos vamos a matar CJNG amenaza a policías guatemaltecos, video

“Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’. […] Entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pin… madre, si no te sabes una canción del Viejón, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”, denunció.

Gracias a que cantó el tema de Lalo Mora, el Mijis afirmó que sus captores lo dejaron libre, con la bolsa en la cabeza y detalló que cuando logró quitársela esta, pidió ayuda a los automovilistas que pasaban por donde estaba pero nadie se detuvo.

Así continúa hasta que una joven que pasó por ahí lo ayudó y que tras preguntarle si era el funcionario que estaba reportado como desaparecido, aceptó subirlo a su automóvil.

El exfuncionario dijo que millas más adelante, la Guardia Nacional los interceptó y lo puso a salvo.

-También te puede interesar:

· Actriz porno revela extremos gustos sexuales de hijos del Chapo Guzmán// VIDEO: CJNG descuartiza viva a mujer

· El Kalimba, azotaba mujeres y terminó descuartizado// “Soy gente del general”, gritó el H2, líder narco abatido

· VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó//Asesinan a balazos a actor que dio vida a Gohan en Dragon Ball