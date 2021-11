Marlene Favela recuerda cuando estuvo al borde de la muerte por un derrame cerebral

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marlene Favela se considera una mujer muy bendecida, no solo por gozar de una familia maravillosa junto a su hija Bella, además de mantener una exitosa carrera como actriz y empresaria; pues en el año 2012 también se convirtió en una afortunada sobreviviente de un derrame cerebral.

Así lo compartió durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal ‘La Casa de Mara’ a través de YouTube, en donde recordó los momentos de angustia que vivió cuando los médicos le informaron que tenía un derrame cerebral por el que tenía que se operada de emergencia.

La estrella de ‘La Desalmada’ recordó que todo sucedió durante un viaje a Miami, el cual realizó en compañía de un amigo. Y fue precisamente a su llegada al lugar en el que se hospedaron en donde sintió una presión en la frente, lo cual atribuyó a una alergia.

Pero luego de hacer ejercicio empezó a descubrir otros malestares que la alertaron aún más: “Sentí como cuerpo cortado, algo raro. Me acosté y como a la hora y media empecé a sentir que me hormigueaban las piernas y las manos, me senté empecé a gritarle a mi amigo ‘esto no es normal, llévame a un hospital ya. Siento que esto no es normal'”, recordó.

Relató que de inmediato fueron a una clínica en Miami, donde le dijeron a su acompañante que la llevara de emergencia a un hospital porque tenía algo en el cerebro. Y aunque ella recuerda que llegó caminando de inmediato la sometieron a una serie de estudios, poco después llegaron diez médicos con el diagnostico.

“Nos dijeron: ‘La señora trae un derrame cerebral y hay que intervenirla de inmediato'”. Marlene Favela

Y recordó parte del procedimiento médico que le realizaron.

“Esa noche entran con un catéter por la arteria principal hasta el cerebro, embolizan la vena que estaba sangrando y dicen: ‘hay que tenerla en observación cuatro días para ver si el cuerpo la absorbe’. Pasan los cuatro días, el cuerpo no la absorbe, yo estaba perfecta, pero en shock”, añadió.

Enseguida, le dieron a elegir entre dos opciones: seguir en observación dos semanas más en terapia intensiva o tomar la decisión de ir a una cirugía.

“Me paso tres semanas en terapia intensiva, llegan y me dicen: ‘no absorbió el cuerpo, eres una mujer joven, fuerte y lo más probable es que tu cirugía sea un éxito, pero hay un riesgo porque a cerebro abierto puede haber infección, toma la decisión, habla con tu familia, haz tu testamento, lo que tengas que hacer'”.

Luego de informarle a su familia lo que estaba pasando, decidió entrar a quirófano en donde lograron controlar el derrame y gracias a eso continuar con su vida prácticamente de forma normal.

“Entro a la cirugía un jueves y el lunes ya estaba en foros de Telemundo grabando ‘El Rostro de la Venganza’. Mi cirugía fue un éxito maravilloso“, agregó.

